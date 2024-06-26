Врач разоблачила популярный в России продукт, способный вызвать рак

Известно блюдо шашлык особенно популярно в летнее время года. Но его употребление в больших количествах способно вызвать раз из-за образующихся в процессе приготовления канцерогенов. Подробности сообщила врач-онколог Шорина.
«В чем опасность? Это прямой канцероген. То есть он непосредственно может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая тем самым неконтролируемый процесс деления. Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале. В таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак», — передает мнение Шориной «Пятый канал».
Врач добавила, что аномальные клетки ДНК увеличиваются, мутируют и становятся злокачественными. В идеале иммунная система борется с ними, однако не всегда может справиться. Диетологи рекомендуют употреблять шашлык не чаще одного раза в неделю и не более 200 грамм за один прием пищи.
Употребление шашлыка также способствует преждевременному старению организма. Корочка, которая образуется на мясе в процессе приготовления содержит H-белки. Они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме.
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