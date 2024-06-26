Врач разоблачила популярный в России продукт, способный вызвать рак

Врач Шорина: шашлык способен спровоцировать развитие рака
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В шашлыке образуются канцерогены, которы при частом употреблении могут вызвать рак
В шашлыке образуются канцерогены, которы при частом употреблении могут вызвать рак Фото:

Известно блюдо шашлык особенно популярно в летнее время года. Но его употребление в больших количествах способно вызвать раз из-за образующихся в процессе приготовления канцерогенов. Подробности сообщила врач-онколог Шорина.

«В чем опасность? Это прямой канцероген. То есть он непосредственно может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая тем самым неконтролируемый процесс деления. Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале. В таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак», — передает мнение Шориной «Пятый канал».

Врач добавила, что аномальные клетки ДНК увеличиваются, мутируют и становятся злокачественными. В идеале иммунная система борется с ними, однако не всегда может справиться. Диетологи рекомендуют употреблять шашлык не чаще одного раза в неделю и не более 200 грамм за один прием пищи.

Употребление шашлыка также способствует преждевременному старению организма. Корочка, которая образуется на мясе в процессе приготовления содержит H-белки. Они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме.

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Известно блюдо шашлык особенно популярно в летнее время года. Но его употребление в больших количествах способно вызвать раз из-за образующихся в процессе приготовления канцерогенов. Подробности сообщила врач-онколог Шорина. «В чем опасность? Это прямой канцероген. То есть он непосредственно может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая тем самым неконтролируемый процесс деления. Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале. В таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак», — передает мнение Шориной «Пятый канал». Врач добавила, что аномальные клетки ДНК увеличиваются, мутируют и становятся злокачественными. В идеале иммунная система борется с ними, однако не всегда может справиться. Диетологи рекомендуют употреблять шашлык не чаще одного раза в неделю и не более 200 грамм за один прием пищи. Употребление шашлыка также способствует преждевременному старению организма. Корочка, которая образуется на мясе в процессе приготовления содержит H-белки. Они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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