У жителей ХМАО стал популярен трендовый вид отдыха на воде

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».
«Спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки в ХМАО вырос в 4 раза», — отмечают аналитики сервиса. Рост интереса связывают с наступлением летнего сезона и благоприятными погодными условиями.
Сапбординг представляет собой водный вид спорта, при котором участник, стоя на специальной доске, передвигается по воде с помощью весла. Стоимость сап-прогулки в ХМАО в среднем варьируется около 7 тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали делать за деньги инвентарь для занятий хоббихорсингом. Увлечение начало набирать популярность у молодежи в начале лета.
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