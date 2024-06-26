У жителей ХМАО стал популярен трендовый вид отдыха на воде

«Авито Услуги»: у жителей ХМАО стал популярен сапбординг

27 июня 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Югорчане стали интересоваться сапбордингом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки в ХМАО вырос в 4 раза», — отмечают аналитики сервиса. Рост интереса связывают с наступлением летнего сезона и благоприятными погодными условиями. Сапбординг представляет собой водный вид спорта, при котором участник, стоя на специальной доске, передвигается по воде с помощью весла. Стоимость сап-прогулки в ХМАО в среднем варьируется около 7 тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали делать за деньги инвентарь для занятий хоббихорсингом. Увлечение начало набирать популярность у молодежи в начале лета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки в ХМАО вырос в 4 раза», — отмечают аналитики сервиса. Рост интереса связывают с наступлением летнего сезона и благоприятными погодными условиями. Сапбординг представляет собой водный вид спорта, при котором участник, стоя на специальной доске, передвигается по воде с помощью весла. Стоимость сап-прогулки в ХМАО в среднем варьируется около 7 тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали делать за деньги инвентарь для занятий хоббихорсингом. Увлечение начало набирать популярность у молодежи в начале лета.