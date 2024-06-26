26 июня 2024

У жителей ХМАО стал популярен трендовый вид отдыха на воде

«Авито Услуги»: у жителей ХМАО стал популярен сапбординг
© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав на сапбордах. Тюмень, вода, спасательный жилет, лето, отдых на воде, река кама, активный отдых, туризм, сапбординг, сапборд
Югорчане стали интересоваться сапбордингом Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».

«Спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки в ХМАО вырос в 4 раза», — отмечают аналитики сервиса. Рост интереса связывают с наступлением летнего сезона и благоприятными погодными условиями.

Сапбординг представляет собой водный вид спорта, при котором участник, стоя на специальной доске, передвигается по воде с помощью весла. Стоимость сап-прогулки в ХМАО в среднем варьируется около 7 тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали делать за деньги инвентарь для занятий хоббихорсингом. Увлечение начало набирать популярность у молодежи в начале лета.

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В Ханты-Мансийском автономном округе набирает популярность сапбординг. Летом югорчане стали в четыре раза чаще интересоваться услугами инструкторов по этому виду спорта, а также арендой инвентаря, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «Спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки в ХМАО вырос в 4 раза», — отмечают аналитики сервиса. Рост интереса связывают с наступлением летнего сезона и благоприятными погодными условиями. Сапбординг представляет собой водный вид спорта, при котором участник, стоя на специальной доске, передвигается по воде с помощью весла. Стоимость сап-прогулки в ХМАО в среднем варьируется около 7 тысяч рублей и включает в себя услуги инструктора. Аренда же сапборда обойдется значительно дешевле — от 500 до тысячи рублей за день. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали делать за деньги инвентарь для занятий хоббихорсингом. Увлечение начало набирать популярность у молодежи в начале лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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