В МВД назвали число погибших из-за самокатов Россиян

Самокаты приводят к человеческим жертвам
Из-за аварий с электросамокатами в 2023 году в России погибли 43 человека. Такую цифру назвал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин.
«Всего за год в ДТП погибло 43 человека», — заявил Митрошин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его цитирует корреспондент РИА Новостей. Он уточнил, что один из погибших был пешеходом, который попал под колеса электросамоката.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.