В МВД назвали число погибших из-за самокатов Россиян

Сотрудник МВД Митрошин: в 2023 году из-за самокатов в России погибли 43 человека
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Обзорная по городу. Пермь , аренда, самокат, Whoosh, whosh
Самокаты приводят к человеческим жертвам Фото:

Из-за аварий с электросамокатами в 2023 году в России погибли 43 человека. Такую цифру назвал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин.

«Всего за год в ДТП погибло 43 человека», — заявил Митрошин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его цитирует корреспондент РИА Новостей. Он уточнил, что один из погибших был пешеходом, который попал под колеса электросамоката.

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Из-за аварий с электросамокатами в 2023 году в России погибли 43 человека. Такую цифру назвал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин. «Всего за год в ДТП погибло 43 человека», — заявил Митрошин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его цитирует корреспондент РИА Новостей. Он уточнил, что один из погибших был пешеходом, который попал под колеса электросамоката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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