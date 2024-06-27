В МВД назвали число погибших из-за самокатов Россиян

Сотрудник МВД Митрошин: в 2023 году из-за самокатов в России погибли 43 человека

27 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Самокаты приводят к человеческим жертвам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из-за аварий с электросамокатами в 2023 году в России погибли 43 человека. Такую цифру назвал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин. «Всего за год в ДТП погибло 43 человека», — заявил Митрошин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его цитирует корреспондент РИА Новостей. Он уточнил, что один из погибших был пешеходом, который попал под колеса электросамоката. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за аварий с электросамокатами в 2023 году в России погибли 43 человека. Такую цифру назвал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Дмитрий Митрошин. «Всего за год в ДТП погибло 43 человека», — заявил Митрошин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Его цитирует корреспондент РИА Новостей. Он уточнил, что один из погибших был пешеходом, который попал под колеса электросамоката.