Девять дронов-камикадзе ВСУ атаковали военный объект в Смоленской области

Дроны были сбиты средствами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Девять дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный объект ВС РФ в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девять дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин в telegram-канале. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.
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