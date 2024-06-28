Девять дронов-камикадзе ВСУ атаковали военный объект в Смоленской области

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Дроны были сбиты средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный объект ВС РФ в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девять дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин в telegram-канале. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.

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Девять дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный объект ВС РФ в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девять дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин в telegram-канале. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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