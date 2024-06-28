Девять дронов-камикадзе ВСУ атаковали военный объект в Смоленской области

28 июня 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Дроны были сбиты средствами ПВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девять дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный объект ВС РФ в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девять дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин в telegram-канале. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девять дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный объект ВС РФ в Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девять дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин в telegram-канале. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами ПВО, разрушений и пострадавших нет.