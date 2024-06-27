Скандальный депутат из ХМАО второй раз лишился мандата

Депутат думы Югорска Антон Пантин лишился мандата. Решение об этом было принято на внеочередном заседании представительного органа власти. Его трансляция велась на официальном канале в Youtube.
«Из приговора следует, что депутат думу Югорска Пантин Антон Алексеевич признан виновным в совершении преступления предусмотренной частью второй статьи 128.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 17 июня 2024 года. Частью 10 статьи 40 закона об общих принципах организации местного самоуправления предусмотрено, что полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в силу обвинительного приговора судьи», — прокомментировал ситуацию для депутатов и.о. начальника юридического управления мэрии Югорска Дмитрий Плотников.
После чего народные избранники единогласно проголосовали за лишение Пантина статуса депутата думы Югорска. Сам он не присутствовал на заседании представительного органа власти.
Ранее URA.RU сообщало, что Пантин уже лишался мандата депутата думы Югорска. В 2019 году у него нашли нарушения в декларации о доходах.
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