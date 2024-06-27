Развлечения Интересное В Тюмени участок реки Туры можно арендовать за 280 рублей в год В Тюмени участок реки Туры сдают в аренду на 20 лет за 5 500 рублей 28 июня 2024 в 14:18 Размер текста - 17 + Часть реки можно арендовать за 5 588 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов. «Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах. Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов. «Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах. Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям