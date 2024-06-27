В Тюмени участок реки Туры можно арендовать за 280 рублей в год

Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов.
«Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах.
Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей.
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Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов. «Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах. Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей.