27 июня 2024

В Тюмени участок реки Туры можно арендовать за 280 рублей в год

В Тюмени участок реки Туры сдают в аренду на 20 лет за 5 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть реки можно арендовать за 5 588 рублей Фото:

Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов.

«Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах.

Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей.

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Тюменские власти объявили аукцион о сдаче в аренду участка Туры. За 20 лет пользования победитель заплатит 5 588 рублей. Информация представлена на сайте для проведения торгов. «Аукцион на заключение договора водопользования о предоставлении участка акватории реки Тура (Долгая) в пользование. Организатор: департамент недропользования и экологии Тюменской области. Место расположения объекта:180,8—180,9 км от устья реки, в границах Тюмени. Начальная цена: 5 588 рублей», — говорится в документах. Договор с победителем торгов будет заключен на 20 лет. Таким образом, год пользования рекой обойдется ему чуть меньше чем в 280 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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