Ученые ТюмГУ создают уникальный модуль для развития агротехнологий России

Ученые и инженеры Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) завершают ключевой этап работы над проектом «Модульный агробиотехкомплекс» (МАБТК) — созданием универсального исследовательского модуля. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, новый R&D-модуль станет базой для проверки и внедрения передовых агротехнологий и биотехнологических решений. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и направлен на усиление продовольственной и биологической безопасности России.

Разработка многоцелевого научного модуля позволит в ускоренном режиме тестировать агротехнологии, формировать технологические карты для выращивания растений, проводить фитопатологические испытания и заниматься быстрой селекцией сортов. «Многоцелевой исследовательский модуль даст возможность отрабатывать технологии, адаптировать сорта и проводить раннюю диагностику заболеваний в полностью контролируемых условиях, что принципиально важно для дальнейшего масштабирования экосистемы комплекса», — заявил Алексей Прохошин, заместитель директора Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ.

Проект создается усилиями кадров университета и приглашенных экспертов. К работе над МАБТК привлечены специалисты из группы научных сотрудников и инженеров X-BIO и Школы естественных наук ТюмГУ. Для решения комплексных задач университет сотрудничает с инжиниринговыми компаниями (ООО «ФитоСмарт», ООО «БиоСистемы»), а также с ведущими учебными заведениями страны — Московской сельскохозяйственной академией имени Тимирязева, Всероссийским институтом защиты растений и РЭУ им. Плеханова. Партнерское взаимодействие с агрохолдингами и предприятиями позволяет сверять разработки с насущными потребностями бизнеса и рынка.

