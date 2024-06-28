Песков иронично ответил на вопрос об отношении Путина к дебатам Трампа и Байдена

Президент РФ Владимир Путин не смотрел дебаты между нынешним президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российский глава точно бы не проснулся ради их просмотра рано утром.
«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США... Мы не собираемся давать оценки этим дебатам. Это внутреннее дело США», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков отметил, что это вопрос внутренней политики США и подчеркнул, что Россия никогда не участвовала в избирательных кампаниях других стран. Он также напомнил о многочисленных расследованиях, проведенных в США, которые обвиняли РФ в попытках вмешательства. Однако дорогостоящие кампании расследований в итоге приходили к выводу об отсутствии фактов российского вмешательства.
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