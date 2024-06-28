В Бельгии раскрыли, как на самом деле проходят выборы в Европарламент

Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее.
«Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения», — говорится в
Выборы в Европейский парламент 2024 года прошли с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что назначения в Европарламент могут предотвратить новую войну. Он также говорил, что его страна не поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает «Национальная служба новостей».
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