В Бельгии раскрыли, как на самом деле проходят выборы в Европарламент

RTBF: все назначения в Европарламенте проходят по сценарию

28 июня 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Выборы в Европарламент проходят по сценарию, передает RTBF Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее. «Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения», — говорится в материале бельгийского франкоязычного телеканала RTBF. Выборы в Европейский парламент 2024 года прошли с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что назначения в Европарламент могут предотвратить новую войну. Он также говорил, что его страна не поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее. «Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения», — говорится в материале бельгийского франкоязычного телеканала RTBF. Выборы в Европейский парламент 2024 года прошли с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что назначения в Европарламент могут предотвратить новую войну. Он также говорил, что его страна не поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает «Национальная служба новостей».