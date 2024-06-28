В Бельгии раскрыли, как на самом деле проходят выборы в Европарламент

RTBF: все назначения в Европарламенте проходят по сценарию
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Европейские политики. stock, заседание, европарламент, владимир зеленский,  stock
Выборы в Европарламент проходят по сценарию, передает RTBF Фото:

Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее.

«Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения», — говорится в материале бельгийского франкоязычного телеканала RTBF.

Выборы в Европейский парламент 2024 года прошли с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что назначения в Европарламент могут предотвратить новую войну. Он также говорил, что его страна не поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает «Национальная служба новостей».

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Евросоюз заранее распланировал выборы в Европарламент. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. Журналисты отмечают, что по итогу никакой интриги не было и все перестановки внутри совета были известны заранее. «Все было написано заранее политическими объединениями, но лидеры ЕС все-таки, хоть и недолго, но сохраняли интригу, потому что договоры предусматривают, что именно главы государств и правительств принимают решения, а не политические объединения», — говорится в материале бельгийского франкоязычного телеканала RTBF. Выборы в Европейский парламент 2024 года прошли с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что назначения в Европарламент могут предотвратить новую войну. Он также говорил, что его страна не поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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