Орбан: выборы в ЕП замедлили поезд, который нес Европу к войне

11 июня 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан хочет избежать большой войны Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда». Виктор Орбан также выразил надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп выиграет президентские выборы и тем самым предложит условия наступления мира и в Соединенных Штатах. По его мнению, победа Трампа гарантирует деэскалацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда». Виктор Орбан также выразил надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп выиграет президентские выборы и тем самым предложит условия наступления мира и в Соединенных Штатах. По его мнению, победа Трампа гарантирует деэскалацию.