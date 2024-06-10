10 июня 2024

Орбан: выборы в ЕП замедлили поезд, который нес Европу к войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан хочет избежать большой войны Фото:

Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда».

Виктор Орбан также выразил надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп выиграет президентские выборы и тем самым предложит условия наступления мира и в Соединенных Штатах. По его мнению, победа Трампа гарантирует деэскалацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы в Европарламенте обращают внимание жителей ЕС на мир и дают возможность предотвратить новую войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Партии мира победили с такой силой и большим перевесом, как я думаю, мы выиграли первый тайм со счетом 1:0. Здесь, в Европе, победили партии мира», — заявил Орбан телеканалу М1. Он выразил уверенность в том, что результаты выборов во Франции, где наибольшую поддержку оказала Украина, привели к замедлению «военного поезда». Виктор Орбан также выразил надежду на то, что экс-президент США Дональд Трамп выиграет президентские выборы и тем самым предложит условия наступления мира и в Соединенных Штатах. По его мнению, победа Трампа гарантирует деэскалацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...