Захарова: РФ продолжит снабжать мировой рынок, несмотря на санкции ЕС

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова заявила, что санкции не станут помехой для РФ Фото:
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Россия продолжит снабжать мировой рынок энергоресурсами и продовольствием, несмотря на санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на 14-й пакет ограничений от ЕС.

«Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте дипведомства.

ЕС принял 14-1 пакет санкций против РФ 24 июня. Новые рестрикции коснулись энергетический и торговый российские секторы. Кроме того, они затрудняют обход ранее введенных ограничений.

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Россия продолжит снабжать мировой рынок энергоресурсами и продовольствием, несмотря на санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на 14-й пакет ограничений от ЕС. «Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте дипведомства. ЕС принял 14-1 пакет санкций против РФ 24 июня. Новые рестрикции коснулись энергетический и торговый российские секторы. Кроме того, они затрудняют обход ранее введенных ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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