Захарова: РФ продолжит снабжать мировой рынок, несмотря на санкции ЕС

28 июня 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что санкции не станут помехой для РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продолжит снабжать мировой рынок энергоресурсами и продовольствием, несмотря на санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на 14-й пакет ограничений от ЕС. «Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте дипведомства. ЕС принял 14-1 пакет санкций против РФ 24 июня. Новые рестрикции коснулись энергетический и торговый российские секторы. Кроме того, они затрудняют обход ранее введенных ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжит снабжать мировой рынок энергоресурсами и продовольствием, несмотря на санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на 14-й пакет ограничений от ЕС. «Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте дипведомства. ЕС принял 14-1 пакет санкций против РФ 24 июня. Новые рестрикции коснулись энергетический и торговый российские секторы. Кроме того, они затрудняют обход ранее введенных ограничений.