Захарова: РФ продолжит снабжать мировой рынок, несмотря на санкции ЕС

Россия продолжит снабжать мировой рынок энергоресурсами и продовольствием, несмотря на санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на 14-й пакет ограничений от ЕС.
«Российская Федерация, несмотря на чинимые Евросоюзом препятствия, продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продовольствие», — сказала Захарова. Ее слова опубликованы на сайте дипведомства.
ЕС принял 14-1 пакет санкций против РФ 24 июня. Новые рестрикции коснулись энергетический и торговый российские секторы. Кроме того, они затрудняют обход ранее введенных ограничений.
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