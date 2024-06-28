Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

Уголовное дело мужа автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея выделено в отдельное производство. Об этом рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.
«Уголовное дело в отношении Алексея [Блиновского] выделили в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи», — слова адвоката приводит ТАСС.
Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, сообщает «Царьград». Также он не явился к следователю. Алексею грозит до пяти лет лишения свободы, передает телеканал 360. Блогера Блиновскую задержали в апреле прошлого года по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она находится в СИЗО с января текущего года.
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