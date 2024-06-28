28 июня 2024

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

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Алексея Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере
Алексея Блиновского обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере Фото:

Уголовное дело мужа автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея выделено в отдельное производство. Об этом рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Уголовное дело в отношении Алексея [Блиновского] выделили в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи», — слова адвоката приводит ТАСС.

Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, сообщает «Царьград». Также он не явился к следователю. Алексею грозит до пяти лет лишения свободы, передает телеканал 360. Блогера Блиновскую задержали в апреле прошлого года по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она находится в СИЗО с января текущего года.

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Уголовное дело мужа автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея выделено в отдельное производство. Об этом рассказала адвокат блогера Наталия Сальникова. «Уголовное дело в отношении Алексея [Блиновского] выделили в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, где выполняет поставленные боевые задачи», — слова адвоката приводит ТАСС. Мужа Блиновской объявили в розыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, сообщает «Царьград». Также он не явился к следователю. Алексею грозит до пяти лет лишения свободы, передает телеканал 360. Блогера Блиновскую задержали в апреле прошлого года по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она находится в СИЗО с января текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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