По делу Блиновской начали снимать арест с имущества и активов

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Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской Фото:

Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщил ее адвокат.

«По делу Елены Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов блогера», — заявил защитник блогера. Информацию об этом адвокат сообщил ТАСС. Арест снимают ради погашения причиненного Блиновской ущерба.

Ранее сообщалось, что Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы. Блогер хочет, чтобы ее признали банкротом.

Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, долг женщины составил более 918 миллионов рублей. Ее оставили под стражей до 26 июля.

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Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщил ее адвокат. «По делу Елены Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов блогера», — заявил защитник блогера. Информацию об этом адвокат сообщил ТАСС. Арест снимают ради погашения причиненного Блиновской ущерба. Ранее сообщалось, что Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы. Блогер хочет, чтобы ее признали банкротом. Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, долг женщины составил более 918 миллионов рублей. Ее оставили под стражей до 26 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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