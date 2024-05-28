По делу Блиновской начали снимать арест с имущества и активов

Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщил ее адвокат.
«По делу Елены Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов блогера», — заявил защитник блогера. Информацию об этом адвокат сообщил ТАСС. Арест снимают ради погашения причиненного Блиновской ущерба.
Ранее сообщалось, что Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы. Блогер хочет, чтобы ее признали банкротом.
Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, долг женщины составил более 918 миллионов рублей. Ее оставили под стражей до 26 июля.
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