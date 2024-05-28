По делу Блиновской начали снимать арест с имущества и активов

28 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщил ее адвокат. «По делу Елены Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов блогера», — заявил защитник блогера. Информацию об этом адвокат сообщил ТАСС. Арест снимают ради погашения причиненного Блиновской ущерба. Ранее сообщалось, что Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы. Блогер хочет, чтобы ее признали банкротом. Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, долг женщины составил более 918 миллионов рублей. Ее оставили под стражей до 26 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начата процедура снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Об этом сообщил ее адвокат. «По делу Елены Блиновской началась процедура снятия ареста с имущества и активов блогера», — заявил защитник блогера. Информацию об этом адвокат сообщил ТАСС. Арест снимают ради погашения причиненного Блиновской ущерба. Ранее сообщалось, что Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд Москвы. Блогер хочет, чтобы ее признали банкротом. Блиновскую задержали по обвинениям в неуплате налогов, долг женщины составил более 918 миллионов рублей. Ее оставили под стражей до 26 июля.