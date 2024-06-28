28 июня 2024

Минюст включил в реестр иноагентов Спирина и Курбангалееву

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Совещение с Патрушевым. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание, красная папка
Информация появилась на сайте Минюста Фото:

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ф.Р. Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине.», — сообщили в Минюсте. Также говорится, что Дмитрий Спирин выступал против СВО на Украине. уточняется, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.

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Министерство юстиции включило в реестр иноагентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву. Об этом говорится на сайте ведомства. «Ф.Р. Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине.», — сообщили в Минюсте. Также говорится, что Дмитрий Спирин выступал против СВО на Украине. уточняется, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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