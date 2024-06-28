Минюст включил в реестр иноагентов Спирина и Курбангалееву

28 июня 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Информация появилась на сайте Минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции включило в реестр иноагентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву. Об этом говорится на сайте ведомства. «Ф.Р. Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине.», — сообщили в Минюсте. Также говорится, что Дмитрий Спирин выступал против СВО на Украине. уточняется, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции включило в реестр иноагентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву. Об этом говорится на сайте ведомства. «Ф.Р. Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине.», — сообщили в Минюсте. Также говорится, что Дмитрий Спирин выступал против СВО на Украине. уточняется, что он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России.