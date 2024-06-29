Егор Крид обратился к бывшим со сцены на своем первом стадионном концерте

29 июня 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Егор Крид обратился со сцены к поклонникам и поделился своими мыслями на тему отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Егор Крид во время своего первого стадионного концерта в Москве обратился со сцены к своим бывшим девушкам. Он также посетовал на то, что хотел стать молодым отцом, но у него так и не предоставилось для этого возможности. «Спасибо бывшим, что сделали нас сильнее», — подчеркнул Егор Крид со сцены. Его слова передает The Voice. Артист также посоветовал своим поклонникам не переживать из-за отсутствия второй половинки. Музыкант верит, что каждый сможет найти свою любовь. В продолжении темы Крид также признался, что всегда хотел стать отцом в молодые годы. Однако он так и не нашел подходящей девушки на роль мамы ребенка. «Простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — сказал музыкант. У Егора Крида на протяжении жизни было несколько отношений. Первый роман у него завязался с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Тогда будущему артисту было всего 16 лет, а Карпович — 24 года. Следующим партнером Крида стала модель Диана Мелисон. Однако спустя восемь месяцев пара рассталась. Тогда модель заявила, что Крид был не готов к серьезным отношениям. Далее артист начал отношения с певицей Нюшей. После расставания Крид начал обвинять бывшую, что та пошла на поводу у своего отца и именно поэтому разорвала отношения. Через некоторое время пара смогла наладить дружеские отношения. Последние отношения Крида были с тиктокершей Валей Карнавал. Ранее российская фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом, выложив совместное фото, передает RT. Крид не в первый раз откровенничает перед поклонниками. Однажды на концерте в Екатеринбурге он расплакался, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Егор Крид во время своего первого стадионного концерта в Москве обратился со сцены к своим бывшим девушкам. Он также посетовал на то, что хотел стать молодым отцом, но у него так и не предоставилось для этого возможности. «Спасибо бывшим, что сделали нас сильнее», — подчеркнул Егор Крид со сцены. Его слова передает The Voice. Артист также посоветовал своим поклонникам не переживать из-за отсутствия второй половинки. Музыкант верит, что каждый сможет найти свою любовь. В продолжении темы Крид также признался, что всегда хотел стать отцом в молодые годы. Однако он так и не нашел подходящей девушки на роль мамы ребенка. «Простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — сказал музыкант. У Егора Крида на протяжении жизни было несколько отношений. Первый роман у него завязался с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Тогда будущему артисту было всего 16 лет, а Карпович — 24 года. Следующим партнером Крида стала модель Диана Мелисон. Однако спустя восемь месяцев пара рассталась. Тогда модель заявила, что Крид был не готов к серьезным отношениям. Далее артист начал отношения с певицей Нюшей. После расставания Крид начал обвинять бывшую, что та пошла на поводу у своего отца и именно поэтому разорвала отношения. Через некоторое время пара смогла наладить дружеские отношения. Последние отношения Крида были с тиктокершей Валей Карнавал. Ранее российская фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с Егором Кридом, выложив совместное фото, передает RT. Крид не в первый раз откровенничает перед поклонниками. Однажды на концерте в Екатеринбурге он расплакался, передает 360.ru.