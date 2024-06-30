Армия и оружие Появилось видео жесткого перехвата российским Су-27 истребителя F-16 30 июня 2024 в 18:15 Размер текста - 17 + Российский истребитель отогнал F-16 от российской границы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Российский истребитель Су-27П отогнал датский F-16 от границы России. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. «Отошел! Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — говорится в материале. Отмечается, что за штурвалом российского истребителя был летчик из Калининграда. На ролике видно, как Су-27П подлетел на близкое расстояние к F-16, который находился в небе около российской границы. Су-27П показал западному истребителю вооружение, после чего тот улетел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский истребитель Су-27П отогнал датский F-16 от границы России. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. «Отошел! Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — говорится в материале. Отмечается, что за штурвалом российского истребителя был летчик из Калининграда. На ролике видно, как Су-27П подлетел на близкое расстояние к F-16, который находился в небе около российской границы. Су-27П показал западному истребителю вооружение, после чего тот улетел. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям