Появилось видео жесткого перехвата российским Су-27 истребителя F-16

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Российский истребитель отогнал F-16 от российской границы Фото:

Российский истребитель Су-27П отогнал датский F-16 от границы России. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber.

«Отошел! Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — говорится в материале. Отмечается, что за штурвалом российского истребителя был летчик из Калининграда.

На ролике видно, как Су-27П подлетел на близкое расстояние к F-16, который находился в небе около российской границы. Су-27П показал западному истребителю вооружение, после чего тот улетел.

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Российский истребитель Су-27П отогнал датский F-16 от границы России. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. «Отошел! Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — говорится в материале. Отмечается, что за штурвалом российского истребителя был летчик из Калининграда. На ролике видно, как Су-27П подлетел на близкое расстояние к F-16, который находился в небе около российской границы. Су-27П показал западному истребителю вооружение, после чего тот улетел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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