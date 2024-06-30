Глава Дагестана рассказал о травле жителей региона после теракта

Глава Дагестана Сергей Меликов заступился за свой народ. Он сказал, что после теракта в Махачкале и Дербенте жители Республики подвергаются самой настоящей травле.
«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии. Иначе как травлей это не назовешь», — написал Меликов в своем telegram-канале.
Он сказал, что ни он, ни Дагестан не могут быть ответственными за «тех бандосов», с которыми каждый из жителей «готов биться до последнего патрона». Во время самих же трагических событий, считает Меликов, дагестанцы проявили абсолютную зрелость и стойкую преданность ценностям мира и добра.
Ранее в двух городах Дагестана - Махачкале и Дербенте - произошла стрельба. Террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, где шла служба по случаю Троицы. В здании находились около 40 человек, передает 360.ru. Также террористы расстреляли пост ДПС, еще один храм и подожгли синагогу. Возбуждены уголовные дела о теракте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.