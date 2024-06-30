В Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве прогремел взрыв
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщили очевидцы.
«В Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв», — передает ТАСС слова очевидцев. Отмечается, что на место отправляются машины МЧС.
В этот момент в столице Украины работала воздушная тревога, передает RT. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве.
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