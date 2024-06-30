В Киеве прогремел мощный взрыв

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В Киеве прогремел взрыв Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщили очевидцы.

«В Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв», — передает ТАСС слова очевидцев. Отмечается, что на место отправляются машины МЧС.

В этот момент в столице Украины работала воздушная тревога, передает RT. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве.

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В Киеве прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщили очевидцы. «В Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв», — передает ТАСС слова очевидцев. Отмечается, что на место отправляются машины МЧС. В этот момент в столице Украины работала воздушная тревога, передает RT. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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