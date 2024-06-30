ХМАО вошел в топ регионов-лидеров по уровню доходов населения

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2023 года занял восьмую строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов население. Исследование провели аналитики РИА Новости.
«В рейтинге по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг ХМАО занял восьмую строчку. По итогам 2023 года показатель в регионе составил 2,44», — говорится в исследовании. Результат говорит о том, что житель Югры может на свою среднюю зарплату купить 2,44 фиксированных набора товаров и услуг.
Лидерами рейтинга стали ЯНАО и НАО. Здесь житель на зарплату может купить 3,96 и 3,45 набора соответственно. Аналитики объясняют это высокими зарплатами нефтяных и газовых работников в вышеуказанных регионах.
Также в исследовании сообщается, что доля югорчан, проживающих за чертой бедности составляет по итогам прошлого года 6,5%. За 12 месяцев этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта.
В рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу в первом квартале 2024 года Югра заняла вторую строчку рейтинга после Москвы. Эксперты проводили оценку по размеру уплаченного НДС, уровню среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий за вычетом убытков.
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