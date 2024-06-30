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ХМАО вошел в топ регионов-лидеров по уровню доходов населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество бедного населения в Югре по итогам года снизилось
Количество бедного населения в Югре по итогам года снизилось Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2023 года занял восьмую строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов население. Исследование провели аналитики РИА Новости.

«В рейтинге по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг ХМАО занял восьмую строчку. По итогам 2023 года показатель в регионе составил 2,44», — говорится в исследовании. Результат говорит о том, что житель Югры может на свою среднюю зарплату купить 2,44 фиксированных набора товаров и услуг.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО и НАО. Здесь житель на зарплату может купить 3,96 и 3,45 набора соответственно. Аналитики объясняют это высокими зарплатами нефтяных и газовых работников в вышеуказанных регионах.

Также в исследовании сообщается, что доля югорчан, проживающих за чертой бедности составляет по итогам прошлого года 6,5%. За 12 месяцев этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта.

В рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу в первом квартале 2024 года Югра заняла вторую строчку рейтинга после Москвы. Эксперты проводили оценку по размеру уплаченного НДС, уровню среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий за вычетом убытков.

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Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2023 года занял восьмую строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов население. Исследование провели аналитики РИА Новости. «В рейтинге по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг ХМАО занял восьмую строчку. По итогам 2023 года показатель в регионе составил 2,44», — говорится в исследовании. Результат говорит о том, что житель Югры может на свою среднюю зарплату купить 2,44 фиксированных набора товаров и услуг. Лидерами рейтинга стали ЯНАО и НАО. Здесь житель на зарплату может купить 3,96 и 3,45 набора соответственно. Аналитики объясняют это высокими зарплатами нефтяных и газовых работников в вышеуказанных регионах. Также в исследовании сообщается, что доля югорчан, проживающих за чертой бедности составляет по итогам прошлого года 6,5%. За 12 месяцев этот показатель снизился на 0,4 процентных пункта. В рейтинге регионов РФ по экономическому потенциалу в первом квартале 2024 года Югра заняла вторую строчку рейтинга после Москвы. Эксперты проводили оценку по размеру уплаченного НДС, уровню среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий за вычетом убытков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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