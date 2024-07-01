Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех автомобилей. Трагедия произошла в Магнитогорске ночью 1 июля, подтвердили URA.RU в областном управлении ГИБДД
Водитель Lada Granta на регулируемом перекрестке неправильно выбрал скорость. Результатом стало столкновение с аналогичной машиной. Первым авто управлял 22-летний водитель, вторым — 24-летний. Затем первая Granta врезалась в «ГАЗель», и та уже протаранила стоящий впереди SAAB.
«В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля „ГАЗ-3302“ получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 22-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля „Лада Гранта“ скончались до приезда машины скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Выжить в этой Granta было нереально
Фото: официальная страница управления ГАИ по Челябинской области в ВК, https://vk.com/ugibdd_174?from=search&z=photo-170681962_457257515%2Fwall-158172311_10355
Пострадал также пассажир «ГАЗели»
Фото: официальная страница управления ГАИ по Челябинской области в ВК, https://vk.com/ugibdd_174?from=search&z=photo-170681962_457257517%2Fwall-158172311_10355
SAAB нуждается в серьезном ремонте
Фото: официальная страница управления ГАИ по Челябинской области в ВК, https://vk.com/ugibdd_174?from=search&z=photo-170681962_457257518%2Fwall-158172311_10355
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Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех автомобилей. Трагедия произошла в Магнитогорске ночью 1 июля, подтвердили URA.RU в областном управлении ГИБДД Водитель Lada Granta на регулируемом перекрестке неправильно выбрал скорость. Результатом стало столкновение с аналогичной машиной. Первым авто управлял 22-летний водитель, вторым — 24-летний. Затем первая Granta врезалась в «ГАЗель», и та уже протаранила стоящий впереди SAAB. «В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля „ГАЗ-3302“ получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 22-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля „Лада Гранта“ скончались до приезда машины скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.