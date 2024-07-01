Два человека погибли в ночном ДТП с четырьмя машинами в Магнитогорске. Фото

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Водитель и пассажир Lada умерли еще до прибытия скорой помощи Фото:

Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех автомобилей. Трагедия произошла в Магнитогорске ночью 1 июля, подтвердили URA.RU в областном управлении ГИБДД

Водитель Lada Granta на регулируемом перекрестке неправильно выбрал скорость. Результатом стало столкновение с аналогичной машиной. Первым авто управлял 22-летний водитель, вторым — 24-летний. Затем первая Granta врезалась в «ГАЗель», и та уже протаранила стоящий впереди SAAB.

«В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля „ГАЗ-3302“ получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 22-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля „Лада Гранта“ скончались до приезда машины скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Выжить в этой Granta было нереально
Выжить в этой Granta было нереально
Фото:
Пострадал также пассажир «ГАЗели»
Пострадал также пассажир «ГАЗели»
Фото:
SAAB нуждается в серьезном ремонте
SAAB нуждается в серьезном ремонте
Фото:

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Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех автомобилей. Трагедия произошла в Магнитогорске ночью 1 июля, подтвердили URA.RU в областном управлении ГИБДД Водитель Lada Granta на регулируемом перекрестке неправильно выбрал скорость. Результатом стало столкновение с аналогичной машиной. Первым авто управлял 22-летний водитель, вторым — 24-летний. Затем первая Granta врезалась в «ГАЗель», и та уже протаранила стоящий впереди SAAB. «В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля „ГАЗ-3302“ получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 22-летний водитель и 21-летний пассажир автомобиля „Лада Гранта“ скончались до приезда машины скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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