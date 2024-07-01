Кандидат от эсеров в Челябинскую гордуму Дмитрий Иванов написал заявление о выходе из партии и заявил, что не будет участвовать в выборах как представитель «Справедливой России». Он сделал это 1 июля, когда конференция справедливороссов утвердила Иванова кандидатом по одномандатному округу и одновременно по избирательному списку.
«Сегодня я подал заявление о снятии с выборов и выходе из „Справедливой России“. Регистрировать его отказались, и мне пришлось отправить его заказным письмом в региональное отделение партии. Прошу считать это официальным заявлением также об отмене регистрации меня как кандидата от „СР“ по одномандатному округу и партийному списку на выборах в гордуму Челябинска», — заявил Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU.
Объяснить причины своего решения он отказался. Агентство готово разместить точку зрения партии на ситуацию.
Дмитрий Иванов — депутат Калининского районного совета Челябинска. В избирательном списке партии он числится на 17 месте. Как одномандатник, Иванов должен был баллотироваться по округу №3, где ему предстояло конкурировать с выдвинутым «Единой Россией» Денисом Лапотышкиным.
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