Челябинский эсер Иванов сорвал планы Гартунга на выборы в гордуму. Скрин

Эсер Иванов вышел из партии в день регистрации на выборах в думу Челябинска

01 июля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Это решение ломает стратегию «Справедливой России» на выборах в гордуму Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Кандидат от эсеров в Челябинскую гордуму Дмитрий Иванов написал заявление о выходе из партии и заявил, что не будет участвовать в выборах как представитель «Справедливой России». Он сделал это 1 июля, когда конференция справедливороссов утвердила Иванова кандидатом по одномандатному округу и одновременно по избирательному списку. «Сегодня я подал заявление о снятии с выборов и выходе из „Справедливой России“. Регистрировать его отказались, и мне пришлось отправить его заказным письмом в региональное отделение партии. Прошу считать это официальным заявлением также об отмене регистрации меня как кандидата от „СР“ по одномандатному округу и партийному списку на выборах в гордуму Челябинска», — заявил Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU. Объяснить причины своего решения он отказался. Агентство готово разместить точку зрения партии на ситуацию. Дмитрий Иванов — депутат Калининского районного совета Челябинска. В избирательном списке партии он числится на 17 месте. Как одномандатник, Иванов должен был баллотироваться по округу №3, где ему предстояло конкурировать с выдвинутым «Единой Россией» Денисом Лапотышкиным. О причинах своего решения Дмитрий Иванов говорить не стал Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат от эсеров в Челябинскую гордуму Дмитрий Иванов написал заявление о выходе из партии и заявил, что не будет участвовать в выборах как представитель «Справедливой России». Он сделал это 1 июля, когда конференция справедливороссов утвердила Иванова кандидатом по одномандатному округу и одновременно по избирательному списку. «Сегодня я подал заявление о снятии с выборов и выходе из „Справедливой России“. Регистрировать его отказались, и мне пришлось отправить его заказным письмом в региональное отделение партии. Прошу считать это официальным заявлением также об отмене регистрации меня как кандидата от „СР“ по одномандатному округу и партийному списку на выборах в гордуму Челябинска», — заявил Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU. Объяснить причины своего решения он отказался. Агентство готово разместить точку зрения партии на ситуацию. Дмитрий Иванов — депутат Калининского районного совета Челябинска. В избирательном списке партии он числится на 17 месте. Как одномандатник, Иванов должен был баллотироваться по округу №3, где ему предстояло конкурировать с выдвинутым «Единой Россией» Денисом Лапотышкиным.