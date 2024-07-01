Эсеры определили кандидатов для всех округов на выборах в гордуму Челябинска

01 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Судя по набору кандидатов, Валерий Гартунг сделает выборы сложными для конкурентов Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Кандидаты от «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму Челябинска по всем одномандатным округам. Список претендентов утвердила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU. Итоговый список выглядит так: Калининский район . Евгений Бакланов, Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Андрей Кондратьев.

. Евгений Бакланов, Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Андрей Кондратьев. Курчатовский район . Александр Галкин, Екатерина Сутягина, Андрей Меньшиков, Марина Белозерцева, Дмитрий Григорчик.

. Александр Галкин, Екатерина Сутягина, Андрей Меньшиков, Марина Белозерцева, Дмитрий Григорчик. Ленинский район . Егор Бабкин, Ильяс Бахтеев, Александр Грамачков, Алексей Земзюлин.

. Егор Бабкин, Ильяс Бахтеев, Александр Грамачков, Алексей Земзюлин. Металлургический район . Владимир Корнев, Елена Шестаева, Олеся Хоцкова.

. Владимир Корнев, Елена Шестаева, Олеся Хоцкова. Советский район . Владислав Барышников, Владимир Дубов, Лилия Садченко. Тракторозаводский район.

. Владислав Барышников, Владимир Дубов, Лилия Садченко. Тракторозаводский район. Тракторозаводский район. Анна Стешиц, Константин Лопин, Сергей Абросимов, Екатерина Сутягина.

Анна Стешиц, Константин Лопин, Сергей Абросимов, Екатерина Сутягина. Центральный район. Алексей Осташко, Василий Васильев. Бакланов является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина. Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Действующий депутат гордумы Галкин входил в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова и во фракцию «Единой России», но был исключен из нее после жесткого конфликта с руководством ЕР и обвинений в работе на эсеров. Действующий депутат челябинской гордумы Корнев известен дракой в Металлургическом райсовете, где его противником выступил лидер районного отделения «СР» Рашид Гарипов. По информации URA.RU, его также рассматривали как кандидата, но помешало уголовное дело о подделке документов (попался ГАИ с фальшивым паспортом и правами Кыргызстана). Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидаты от «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму Челябинска по всем одномандатным округам. Список претендентов утвердила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU. Итоговый список выглядит так: Бакланов является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина. Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Действующий депутат гордумы Галкин входил в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова и во фракцию «Единой России», но был исключен из нее после жесткого конфликта с руководством ЕР и обвинений в работе на эсеров. Действующий депутат челябинской гордумы Корнев известен дракой в Металлургическом райсовете, где его противником выступил лидер районного отделения «СР» Рашид Гарипов. По информации URA.RU, его также рассматривали как кандидата, но помешало уголовное дело о подделке документов (попался ГАИ с фальшивым паспортом и правами Кыргызстана). Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.