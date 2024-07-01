Эсеры определили кандидатов для всех округов на выборах в гордуму Челябинска

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Конференция "Справедливой России", Челябинск, гартунг валерий
Судя по набору кандидатов, Валерий Гартунг сделает выборы сложными для конкурентов Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Кандидаты от «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму Челябинска по всем одномандатным округам. Список претендентов утвердила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU.

Итоговый список выглядит так:

  • Калининский район. Евгений Бакланов, Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Андрей Кондратьев.
  • Курчатовский район. Александр Галкин, Екатерина Сутягина, Андрей Меньшиков, Марина Белозерцева, Дмитрий Григорчик.
  • Ленинский район. Егор Бабкин, Ильяс Бахтеев, Александр Грамачков, Алексей Земзюлин.
  • Металлургический район. Владимир Корнев, Елена Шестаева, Олеся Хоцкова.
  • Советский район. Владислав Барышников, Владимир Дубов, Лилия Садченко. Тракторозаводский район.
  • Тракторозаводский район. Анна Стешиц, Константин Лопин, Сергей Абросимов, Екатерина Сутягина.
  • Центральный район. Алексей Осташко, Василий Васильев.

Бакланов является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина. Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Действующий депутат гордумы Галкин входил в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова и во фракцию «Единой России», но был исключен из нее после жесткого конфликта с руководством ЕР и обвинений в работе на эсеров. Действующий депутат челябинской гордумы Корнев известен дракой в Металлургическом райсовете, где его противником выступил лидер районного отделения «СР» Рашид Гарипов. По информации URA.RU, его также рассматривали как кандидата, но помешало уголовное дело о подделке документов (попался ГАИ с фальшивым паспортом и правами Кыргызстана).

Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Кандидаты от «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму Челябинска по всем одномандатным округам. Список претендентов утвердила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU. Итоговый список выглядит так: Бакланов является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина. Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Действующий депутат гордумы Галкин входил в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова и во фракцию «Единой России», но был исключен из нее после жесткого конфликта с руководством ЕР и обвинений в работе на эсеров. Действующий депутат челябинской гордумы Корнев известен дракой в Металлургическом райсовете, где его противником выступил лидер районного отделения «СР» Рашид Гарипов. По информации URA.RU, его также рассматривали как кандидата, но помешало уголовное дело о подделке документов (попался ГАИ с фальшивым паспортом и правами Кыргызстана). Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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