Эсеры определили кандидатов для всех округов на выборах в гордуму Челябинска

Кандидаты от «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму Челябинска по всем одномандатным округам. Список претендентов утвердила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU.
Итоговый список выглядит так:
- Калининский район. Евгений Бакланов, Анна Мадаминова, Дмитрий Иванов, Андрей Кондратьев.
- Курчатовский район. Александр Галкин, Екатерина Сутягина, Андрей Меньшиков, Марина Белозерцева, Дмитрий Григорчик.
- Ленинский район. Егор Бабкин, Ильяс Бахтеев, Александр Грамачков, Алексей Земзюлин.
- Металлургический район. Владимир Корнев, Елена Шестаева, Олеся Хоцкова.
- Советский район. Владислав Барышников, Владимир Дубов, Лилия Садченко. Тракторозаводский район.
- Тракторозаводский район. Анна Стешиц, Константин Лопин, Сергей Абросимов, Екатерина Сутягина.
- Центральный район. Алексей Осташко, Василий Васильев.
Бакланов является помощником депутата заксобрания области Дмитрия Ларина. Грамачков — помощник депутата Госдумы, лидера областной организации эсеров Валерия Гартунга. Действующий депутат гордумы Галкин входил в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова и во фракцию «Единой России», но был исключен из нее после жесткого конфликта с руководством ЕР и обвинений в работе на эсеров. Действующий депутат челябинской гордумы Корнев известен дракой в Металлургическом райсовете, где его противником выступил лидер районного отделения «СР» Рашид Гарипов. По информации URA.RU, его также рассматривали как кандидата, но помешало уголовное дело о подделке документов (попался ГАИ с фальшивым паспортом и правами Кыргызстана).
Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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