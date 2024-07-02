Происшествия Криминал Мужчину осудили на 10 лет за надругательство над российским флагом 02 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Приговор вынесен Химкинским судом и поддержан государственным обвинителем Фото: Софья Сандурская © URA.RU Химкинский городской суд признал 27- летнего Михаила Ищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая «надругательство над флагом Российской Федерации» и «хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти». Об этом сообщила telegram-канал прокуратуры Московской области. Ранее мужчина поджег российский флаг и собирался воевать в другой стороне. «В суде установлено, что 24 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в спортивный комплекс города Химки, поджег Государственный флаг Российской Федерации», — уточнила прокуратура Московской области в официальном telegram-канале . Также за подготовку к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Ищенко назначено 10 лет колонии строгого режима. Обвинение было поддержано представителем Химкинской городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина». Прежде мужчина уже был судим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Химкинский городской суд признал 27- летнего Михаила Ищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая «надругательство над флагом Российской Федерации» и «хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти». Об этом сообщила telegram-канал прокуратуры Московской области. Ранее мужчина поджег российский флаг и собирался воевать в другой стороне. «В суде установлено, что 24 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в спортивный комплекс города Химки, поджег Государственный флаг Российской Федерации», — уточнила прокуратура Московской области в официальном telegram-канале. Также за подготовку к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Ищенко назначено 10 лет колонии строгого режима. Обвинение было поддержано представителем Химкинской городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина». Прежде мужчина уже был судим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям