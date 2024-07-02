Мужчину осудили на 10 лет за надругательство над российским флагом

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, флаг рф, россия, триколор, герб прокуратуры
Приговор вынесен Химкинским судом и поддержан государственным обвинителем Фото:

Химкинский городской суд признал 27- летнего Михаила Ищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая «надругательство над флагом Российской Федерации» и «хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти». Об этом сообщила telegram-канал прокуратуры Московской области. Ранее мужчина поджег российский флаг и собирался воевать в другой стороне.

«В суде установлено, что 24 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в спортивный комплекс города Химки, поджег Государственный флаг Российской Федерации», — уточнила прокуратура Московской области в официальном telegram-канале. Также за подготовку к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Ищенко назначено 10 лет колонии строгого режима.

Обвинение было поддержано представителем Химкинской городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина». Прежде мужчина уже был судим.

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Химкинский городской суд признал 27- летнего Михаила Ищенко виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая «надругательство над флагом Российской Федерации» и «хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти». Об этом сообщила telegram-канал прокуратуры Московской области. Ранее мужчина поджег российский флаг и собирался воевать в другой стороне. «В суде установлено, что 24 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в спортивный комплекс города Химки, поджег Государственный флаг Российской Федерации», — уточнила прокуратура Московской области в официальном telegram-канале. Также за подготовку к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Ищенко назначено 10 лет колонии строгого режима. Обвинение было поддержано представителем Химкинской городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел у входа в спортивный комплекс (СК) «Родина». Прежде мужчина уже был судим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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