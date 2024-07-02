Жара в Москве повторила рекорд 134-летней давности

Гидрометцентр РФ: температура в Москве достигла рекордной отметки в 31,9 градуса
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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, жара, лето, домодедово
Жара в Москве достигла 31,9 градуса, отметил Роман Вильфанд Фото:

Сегодня жара в Москве повторила температурный рекорд, который был установлен 2 июля 1890 года, и достигла отметки в 31,9 градуса. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году — 31,9 градуса. Сейчас уже тоже 31,9 градуса, рекорд повторен», — отметил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Жаркая погода в многих регионах России продержится до конца рабочей недели. О том, как спастись от аномальной жары читайте в материале URA.RU.

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Сегодня жара в Москве повторила температурный рекорд, который был установлен 2 июля 1890 года, и достигла отметки в 31,9 градуса. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году — 31,9 градуса. Сейчас уже тоже 31,9 градуса, рекорд повторен», — отметил Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Жаркая погода в многих регионах России продержится до конца рабочей недели. О том, как спастись от аномальной жары читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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