Участника «Болотного дела» задержали из-за провокационной татуировки

02 июля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

В полиции с Зиминым провели беседу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Участника «Болотного дела» Степана Зимина доставили в отдел полиции в Москве из-за татуировки с матерной фразой про русский военный корабль. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, поводом для повышенного интереса полиции к Зимину стало видео, снятое 30 июня в районе бизнес-квартала «Арма». Татуировка на шее Зимина возмутила одного из посетителей. В ОВД «Басманный» обладатель тату был доставлен 1 июля. Возбуждено административное дело о дискредитации ВС РФ. Также с Зиминым провели профилактическую беседу, после которой он пообещал свести провокационную надпись с шеи. «Болотное дело» было возбуждено по двум статьям УК РФ (ч.3 ст. 212 «Массовые беспорядки» и ч.1 ст. 318 «Насилие в отношении представителей власти») после беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, спровоцированных оппозицией. В ходе них пострадали более 30 полицейских, несколько десятков человек получили ранения. Были задержаны более 430 человек, напоминает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника «Болотного дела» Степана Зимина доставили в отдел полиции в Москве из-за татуировки с матерной фразой про русский военный корабль. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, поводом для повышенного интереса полиции к Зимину стало видео, снятое 30 июня в районе бизнес-квартала «Арма». Татуировка на шее Зимина возмутила одного из посетителей. В ОВД «Басманный» обладатель тату был доставлен 1 июля. Возбуждено административное дело о дискредитации ВС РФ. Также с Зиминым провели профилактическую беседу, после которой он пообещал свести провокационную надпись с шеи. «Болотное дело» было возбуждено по двум статьям УК РФ (ч.3 ст. 212 «Массовые беспорядки» и ч.1 ст. 318 «Насилие в отношении представителей власти») после беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, спровоцированных оппозицией. В ходе них пострадали более 30 полицейских, несколько десятков человек получили ранения. Были задержаны более 430 человек, напоминает ТАСС.