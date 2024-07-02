Шесть калорийных фруктов, которые можно есть при похудении

Диетолог Авасти: бананы, виноград, вишню и манго можно есть при похудении

02 июля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Рекомендуется сбалансировать потребление фруктов, содержащих натуральный сахар, с низкокалорийными фруктами и овощами Фото: Илья Московец © URA.RU Фрукты полны витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Они содержат диетические волокна, которые помогают пищеварению. URA.RU, ссылаясь на диетолога из Дели Радхику Авасти, рассказывает, какие фрукты полезны для похудения, если употреблять их ежедневно в умеренном количестве. Сбалансированное употребление Фрукты, которые содержат много натурального сахара, очень питательны, однако их высокая калорийность может способствовать набору веса, подчеркнула диетолог из Дели Радхика Авасти в разговоре авторами индийского издания Money Control. Поэтому рекомендуется сбалансировать их потребление с низкокалорийными фруктами и овощами. Такой подход поможет снизить вес, а также обеспечит организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Следующие шесть фруктов следует употреблять в умеренном количестве при похудении. Бананы Бананы богаты калием и витаминами, но при этом они очень калорийны. Несмотря на питательные качества углеводов, содержащихся в бананах, во время диеты не стоит злоупотреблять этим фруктом. Бананы богаты калием и углеводами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Виноград Виноград любят многие, поскольку он сладкий и компактный. Маленькие порции помогают эффективно контролировать потребление калорий, а также получать витамины и минералы. Однако не стоит забывать, что употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию, что не будет способствовать диете. Употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Манго Манго — тропический фрукт, содержащий натуральный сахар. Во время диеты им можно насладиться, не превышая допустимую калорийность. Манго содержит много натуральных сахаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вишня Вишня очень полезна и богата антиоксидантами. Не переедая эту ягоду, можно извлечь из нее большую пользу для здоровья. Вишня богата антиоксидантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ананас Сладкий освежающий ананас также содержит много сахара. Во время диеты рекомендуется есть его маленькими порциями. При похудении ананас рекомендуется есть маленькими порциями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сухофрукты Сухофрукты, такие как изюм или абрикос, концентрируют сахар. Именно поэтому их стоит употреблять небольшими порциями, как и ананас. Сухофрукты концентрируют много сахара Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фрукты полны витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Они содержат диетические волокна, которые помогают пищеварению. URA.RU, ссылаясь на диетолога из Дели Радхику Авасти, рассказывает, какие фрукты полезны для похудения, если употреблять их ежедневно в умеренном количестве. Фрукты, которые содержат много натурального сахара, очень питательны, однако их высокая калорийность может способствовать набору веса, подчеркнула диетолог из Дели Радхика Авасти в разговоре авторами индийского издания Money Control. Поэтому рекомендуется сбалансировать их потребление с низкокалорийными фруктами и овощами. Такой подход поможет снизить вес, а также обеспечит организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Следующие шесть фруктов следует употреблять в умеренном количестве при похудении. Бананы богаты калием и витаминами, но при этом они очень калорийны. Несмотря на питательные качества углеводов, содержащихся в бананах, во время диеты не стоит злоупотреблять этим фруктом. Виноград любят многие, поскольку он сладкий и компактный. Маленькие порции помогают эффективно контролировать потребление калорий, а также получать витамины и минералы. Однако не стоит забывать, что употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию, что не будет способствовать диете. Манго — тропический фрукт, содержащий натуральный сахар. Во время диеты им можно насладиться, не превышая допустимую калорийность. Вишня очень полезна и богата антиоксидантами. Не переедая эту ягоду, можно извлечь из нее большую пользу для здоровья. Сладкий освежающий ананас также содержит много сахара. Во время диеты рекомендуется есть его маленькими порциями. Сухофрукты, такие как изюм или абрикос, концентрируют сахар. Именно поэтому их стоит употреблять небольшими порциями, как и ананас.