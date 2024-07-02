Шесть калорийных фруктов, которые можно есть при похудении

Диетолог Авасти: бананы, виноград, вишню и манго можно есть при похудении
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, персики, фрукты, виноград, инжир, фруктовая тарелка, грецкие орехи, кавказская кухня
Рекомендуется сбалансировать потребление фруктов, содержащих натуральный сахар, с низкокалорийными фруктами и овощами Фото:

Фрукты полны витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Они содержат диетические волокна, которые помогают пищеварению. URA.RU, ссылаясь на диетолога из Дели Радхику Авасти, рассказывает, какие фрукты полезны для похудения, если употреблять их ежедневно в умеренном количестве.

Сбалансированное употребление

Фрукты, которые содержат много натурального сахара, очень питательны, однако их высокая калорийность может способствовать набору веса, подчеркнула диетолог из Дели Радхика Авасти в разговоре авторами индийского издания Money Control. Поэтому рекомендуется сбалансировать их потребление с низкокалорийными фруктами и овощами. Такой подход поможет снизить вес, а также обеспечит организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Следующие шесть фруктов следует употреблять в умеренном количестве при похудении.

Бананы

Бананы богаты калием и витаминами, но при этом они очень калорийны. Несмотря на питательные качества углеводов, содержащихся в бананах, во время диеты не стоит злоупотреблять этим фруктом.

Продукты, овощи и фрукты. Тюмень
Бананы богаты калием и углеводами
Фото:

Виноград

Виноград любят многие, поскольку он сладкий и компактный. Маленькие порции помогают эффективно контролировать потребление калорий, а также получать витамины и минералы. Однако не стоит забывать, что употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию, что не будет способствовать диете.

Винодельческое хозяйство Павла Швеца UPPA Winery. Республика Крым, село Родное
Употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию
Фото:

Манго

Манго — тропический фрукт, содержащий натуральный сахар. Во время диеты им можно насладиться, не превышая допустимую калорийность.

Продукты, овощи и фрукты. Тюмень
Манго содержит много натуральных сахаров
Фото:

Вишня

Вишня очень полезна и богата антиоксидантами. Не переедая эту ягоду, можно извлечь из нее большую пользу для здоровья.

Клубника и вишня. Екатеринбург
Вишня богата антиоксидантами
Фото:

Ананас

Сладкий освежающий ананас также содержит много сахара. Во время диеты рекомендуется есть его маленькими порциями.

Продукты, овощи и фрукты. Тюмень
При похудении ананас рекомендуется есть маленькими порциями
Фото:

Сухофрукты

Сухофрукты, такие как изюм или абрикос, концентрируют сахар. Именно поэтому их стоит употреблять небольшими порциями, как и ананас.

9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь
Сухофрукты концентрируют много сахара
Фото:

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Фрукты полны витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Они содержат диетические волокна, которые помогают пищеварению. URA.RU, ссылаясь на диетолога из Дели Радхику Авасти, рассказывает, какие фрукты полезны для похудения, если употреблять их ежедневно в умеренном количестве. Фрукты, которые содержат много натурального сахара, очень питательны, однако их высокая калорийность может способствовать набору веса, подчеркнула диетолог из Дели Радхика Авасти в разговоре авторами индийского издания Money Control. Поэтому рекомендуется сбалансировать их потребление с низкокалорийными фруктами и овощами. Такой подход поможет снизить вес, а также обеспечит организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами. Следующие шесть фруктов следует употреблять в умеренном количестве при похудении. Бананы богаты калием и витаминами, но при этом они очень калорийны. Несмотря на питательные качества углеводов, содержащихся в бананах, во время диеты не стоит злоупотреблять этим фруктом. Виноград любят многие, поскольку он сладкий и компактный. Маленькие порции помогают эффективно контролировать потребление калорий, а также получать витамины и минералы. Однако не стоит забывать, что употребление винограда в большом количестве может привести к перееданию, что не будет способствовать диете. Манго — тропический фрукт, содержащий натуральный сахар. Во время диеты им можно насладиться, не превышая допустимую калорийность. Вишня очень полезна и богата антиоксидантами. Не переедая эту ягоду, можно извлечь из нее большую пользу для здоровья. Сладкий освежающий ананас также содержит много сахара. Во время диеты рекомендуется есть его маленькими порциями. Сухофрукты, такие как изюм или абрикос, концентрируют сахар. Именно поэтому их стоит употреблять небольшими порциями, как и ананас.
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