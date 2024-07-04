В Иркутской области задержали подозреваемого по делу об отравлении 30 человек

04 июля 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Директора компании «Миг», подозреваемого в деле об отравлении людей в кафе Братска, задержали, сообщили в СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Иркутской области был задержан директор компании «Миг» Манвел Хачатрян, который проходит подозреваемым в деле об отравлении свыше 30 человек в кафе Mexiko. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «Директора компании „Миг“ задержали по делу об отравлении более 30 человек в кафе Mexiko в Братске», — заявили в следственном управлении. Информацию передает ТАСС. Ранее в Братске произошло массовое отравление горожан, включая детей, после посещения кафе Mexiko. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что более 30 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы с признаками гастроэнтерита и сальмонеллеза. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также Роспотребнадзор проводил исследование, взяв пробы из кафе для анализа. Деятельность самого заведения временно приостановлена. По словам Кобзева, в больнице находятся 31 человек. Заболевание у пострадавших протекает в форме гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. У 10 из них подтверждена ДНК сальмонелл. Власти региона активно реагируют на ситуацию, проводя необходимые медицинские и эпидемиологические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области был задержан директор компании «Миг» Манвел Хачатрян, который проходит подозреваемым в деле об отравлении свыше 30 человек в кафе Mexiko. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «Директора компании „Миг“ задержали по делу об отравлении более 30 человек в кафе Mexiko в Братске», — заявили в следственном управлении. Информацию передает ТАСС. Ранее в Братске произошло массовое отравление горожан, включая детей, после посещения кафе Mexiko. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что более 30 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы с признаками гастроэнтерита и сальмонеллеза. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также Роспотребнадзор проводил исследование, взяв пробы из кафе для анализа. Деятельность самого заведения временно приостановлена. По словам Кобзева, в больнице находятся 31 человек. Заболевание у пострадавших протекает в форме гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. У 10 из них подтверждена ДНК сальмонелл. Власти региона активно реагируют на ситуацию, проводя необходимые медицинские и эпидемиологические мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.