Певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом: чем известен артист

Солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию

05 июля 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

64-летний рокер находится под наблюдением медиков Фото: Алексей Андронов © URA.RU Певца Сергея Мазаева — автора песен и солиста рок-группы «Моральный кодекс» — увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Артисту потребовалась экстренная госпитализация, а концерт пришлось отменить. Что случилось с популярным исполнителем и чем он знаменит — в материале URA.RU. Биография музыканта Мазаев привлекает поклонников своим харизматично-брутальным образом, его низкий, с приятной хрипотцой голос невозможно перепутать с другими исполнителями. В своих песнях рокер выступает как вечный романтик. Будущий артист родился 7 декабря 1959 года в Москве. Детство Сергей провел у бабушки, поскольку родители мальчика расстались, когда ему было всего четыре месяца, а его мама вскоре повторно вышла замуж. Мазаев учился в школе с физико-математическим уклоном, но его истинная страсть всегда была связана с творчеством, сообщает издание 24СМИ. С музыкой Сергей познакомился в 11 лет, занявшись вокалом и обучением игре на кларнете и саксофоне. Он окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а затем продолжил учебу в институте имени Гнесиных. Служба в армии привела его в оркестр ВВИА им. Н.Е. Жуковского, где он участвовал в трех парадах на Красной площади. После возвращения из армии парень сомневался в музыкальной карьере и решил поступить в МГУ на экономический факультет. Однако Мазаев так и не доучился на экономиста — предпочел музыку и ушел на эстраду. Мазаев предпочел музыку экономической науке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В каких фильмах снимался Мазаев Мазаев дебютировал в кино в 1979 году в картине «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, где исполнил роль саксофониста в ресторане. Это был лишь эпизод, но зато в ленте, ставшей легендарной. Позднее он снялся в популярных проектах, таких как «Старые песни о главном», «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя» и «Новейшие приключения Буратино». В выпуске, стилизованном под советскую комедию «Кубанские казаки», Сергей предстал в образе животновода и вместе с Николаем Фоменко спел «На поле танки грохотали». В музыкальной комедии «Новейшие приключения Буратино» Мазаеву досталась роль кота Базилио. В 2002 году он сыграл главные роли в драме «Копейка» Ивана Дыховичного, получив признание зрителей и критиков. В картине Мазаеву пришлось воплотить на экране сразу две роли — рукастого мастера автосервиса Бубуки. Музыкальная карьера В 1980-е Мазаев сосредоточился на музыкальной карьере, сотрудничая с разными коллективами, включая группу «Автограф». В 1989 году он стал солистом «Морального кодекса», группы, создаваемой поэтом и композитором Павлом Жагуном. Первые клипы группы, такие как «Я тебя люблю» и «До свидания, мама!», быстро завоевали популярность. С тех пор «Моральный кодекс» выпустил множество альбомов, выступал на значимых фестивалях, таких как «Максидром», и записывал систематически новые хиты. Мазаев также активно стал сотрудничать с различными музыкантами, развивая смежные джазовые проекты и выступая в качестве художественного руководителя эстрадного оркестра. В 2019 году Мазаев презентовал поклонникам своего творчества новую работу — альбом «Картинки с выставки», который вместе с музыкантами инструментального ансамбля QUEENtet создал после прочтения биографической книги Сергея Федякина о Модесте Мусоргском. Диск представил собой авторское переложение одноименного фортепианного цикла русского композитора. Сам рок-певец выступает в квинтете в качестве кларнетиста. В 2021-м «Моральный кодекс» отметил 30-летний юбилей. На концерте вокалист «Морального кодекса» пел с коллегами по сцене, в том числе с Кристиной Орбакайте, — вместе артисты представили хит «Тайна». В течение своей карьеры артист презентовал множество альбомов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Личная жизнь Известно немногое о первой жене Мазаева, Ольге, которая была соседкой музыканта. Связь между ними началась после возвращения Сергея из армии, когда он уже строил свою музыкальную карьеру и планировал переезд в Европу. Однако, женщина подала на развод, не смогла перенести разгульный образ жизни супруга и увидев фотографию его любовницы, представленную кем-то, по словам самого артиста. От первого брака у Сергея Мазаева остался взрослый сын Илья. Он начинал свою музыкальную карьеру и потом работал звукорежиссером, иногда помогая отцу сочинять песни. Его вторая жена, журналистка Галина, моложе музыканта на 18 лет, и занимала должность старшего редактора отдела стиля жизни GQ. В их семье растут двое общих детей: старшая дочь Аня и младший Петр, который родился в 2009 году. Семья Мазаевых предпочитает проводить свободное время в подмосковной Жуковке и в своих апартаментах в Италии, в Форте-дей-Марми. Иногда фотографии с их отдыха появляются в интернете. Здоровье солиста Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ. Концерт пришлось отменить. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщал Mash. Однако проблемы со здоровьем у вокалиста возникали и ранее. В мае 2018 года заслуженный артист стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике. В октябре прошлого года Мазаев признался в одном из интервью, что не сможет принять участие в концерте памяти Юрия Шатунова, так как сосредоточился на решении проблем со здоровьем. У артиста обнаружили доброкачественную опухоль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певца Сергея Мазаева — автора песен и солиста рок-группы «Моральный кодекс» — увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Артисту потребовалась экстренная госпитализация, а концерт пришлось отменить. Что случилось с популярным исполнителем и чем он знаменит — в материале URA.RU. Мазаев привлекает поклонников своим харизматично-брутальным образом, его низкий, с приятной хрипотцой голос невозможно перепутать с другими исполнителями. В своих песнях рокер выступает как вечный романтик. Будущий артист родился 7 декабря 1959 года в Москве. Детство Сергей провел у бабушки, поскольку родители мальчика расстались, когда ему было всего четыре месяца, а его мама вскоре повторно вышла замуж. Мазаев учился в школе с физико-математическим уклоном, но его истинная страсть всегда была связана с творчеством, сообщает издание 24СМИ. С музыкой Сергей познакомился в 11 лет, занявшись вокалом и обучением игре на кларнете и саксофоне. Он окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а затем продолжил учебу в институте имени Гнесиных. Служба в армии привела его в оркестр ВВИА им. Н.Е. Жуковского, где он участвовал в трех парадах на Красной площади. После возвращения из армии парень сомневался в музыкальной карьере и решил поступить в МГУ на экономический факультет. Однако Мазаев так и не доучился на экономиста — предпочел музыку и ушел на эстраду. Мазаев дебютировал в кино в 1979 году в картине «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, где исполнил роль саксофониста в ресторане. Это был лишь эпизод, но зато в ленте, ставшей легендарной. Позднее он снялся в популярных проектах, таких как «Старые песни о главном», «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя» и «Новейшие приключения Буратино». В выпуске, стилизованном под советскую комедию «Кубанские казаки», Сергей предстал в образе животновода и вместе с Николаем Фоменко спел «На поле танки грохотали». В музыкальной комедии «Новейшие приключения Буратино» Мазаеву досталась роль кота Базилио. В 2002 году он сыграл главные роли в драме «Копейка» Ивана Дыховичного, получив признание зрителей и критиков. В картине Мазаеву пришлось воплотить на экране сразу две роли — рукастого мастера автосервиса Бубуки. В 1980-е Мазаев сосредоточился на музыкальной карьере, сотрудничая с разными коллективами, включая группу «Автограф». В 1989 году он стал солистом «Морального кодекса», группы, создаваемой поэтом и композитором Павлом Жагуном. Первые клипы группы, такие как «Я тебя люблю» и «До свидания, мама!», быстро завоевали популярность. С тех пор «Моральный кодекс» выпустил множество альбомов, выступал на значимых фестивалях, таких как «Максидром», и записывал систематически новые хиты. Мазаев также активно стал сотрудничать с различными музыкантами, развивая смежные джазовые проекты и выступая в качестве художественного руководителя эстрадного оркестра. В 2019 году Мазаев презентовал поклонникам своего творчества новую работу — альбом «Картинки с выставки», который вместе с музыкантами инструментального ансамбля QUEENtet создал после прочтения биографической книги Сергея Федякина о Модесте Мусоргском. Диск представил собой авторское переложение одноименного фортепианного цикла русского композитора. Сам рок-певец выступает в квинтете в качестве кларнетиста. В 2021-м «Моральный кодекс» отметил 30-летний юбилей. На концерте вокалист «Морального кодекса» пел с коллегами по сцене, в том числе с Кристиной Орбакайте, — вместе артисты представили хит «Тайна». Известно немногое о первой жене Мазаева, Ольге, которая была соседкой музыканта. Связь между ними началась после возвращения Сергея из армии, когда он уже строил свою музыкальную карьеру и планировал переезд в Европу. Однако, женщина подала на развод, не смогла перенести разгульный образ жизни супруга и увидев фотографию его любовницы, представленную кем-то, по словам самого артиста. От первого брака у Сергея Мазаева остался взрослый сын Илья. Он начинал свою музыкальную карьеру и потом работал звукорежиссером, иногда помогая отцу сочинять песни. Его вторая жена, журналистка Галина, моложе музыканта на 18 лет, и занимала должность старшего редактора отдела стиля жизни GQ. В их семье растут двое общих детей: старшая дочь Аня и младший Петр, который родился в 2009 году. Семья Мазаевых предпочитает проводить свободное время в подмосковной Жуковке и в своих апартаментах в Италии, в Форте-дей-Марми. Иногда фотографии с их отдыха появляются в интернете. Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. У музыканта группы «Моральный кодекс» случился острый приступ. Концерт пришлось отменить. Под наблюдением медиков Мазаев пробудет минимум несколько дней, сейчас его перевели из реанимации в отделение хирургии, сообщал Mash. Однако проблемы со здоровьем у вокалиста возникали и ранее. В мае 2018 года заслуженный артист стал употреблять наркотики после длительного перерыва. Чтобы вновь избавиться от зависимости, ему пришлось проходить лечение в наркологической клинике. В октябре прошлого года Мазаев признался в одном из интервью, что не сможет принять участие в концерте памяти Юрия Шатунова, так как сосредоточился на решении проблем со здоровьем. У артиста обнаружили доброкачественную опухоль.