Врач назвала опасность игнорирования сонливости и апатии

Сонливость и апатия могут быть причинами перегрева организма. В этом случае нужно немедленно спрятаться в тень. Об этом сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.
«Внезапно напавшая сонливость и апатия — повод экстренно свернуть в тень и выпить воды. Это сигнал, что организм начинает перегреваться. <…> Игнорировать легкое недомогание на жаре опасно: при перегревании головы или всего тела может развиться солнечный или тепловой удар», — рассказала Демьяновская «Известиям».
По словам врача, нужно срочно переместиться в прохладное помещение, выпить воды и спокойно посидеть, если кожа покраснела, участился пульс, появились головная болл. Чтобы организм быстрее остыл до нужной температуры, можно побрызгать на голову водой или приложить мокрую ткань. Если человек потерял сознание, необходимо сразу же отнести его в прохладное помещение и вызвать скорую помощь.
В периоды аномальной жары специалисты рекомендуют избегать пребывания на открытом воздухе. Если необходимость заставляет выходить на улицу, то нужно использовать солнцезащитный крем и надевать головной убор. Также в условиях летнего зноя врачи подчеркивают важность увеличения потребления жидкости. Как еще можно спастись от жары — в материале URA.RU.
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