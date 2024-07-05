«Ростех» передал в войска новые «выносливые» пистолеты-пулеметы ПП-2000

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"Ростех" отправил Минобороны РФ новую партию ПП
"Ростех" отправил Минобороны РФ новую партию ПП Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Партия «выносливых» пистолетов-пулеметов (ПП) была передана «Ростехом» для Минобороны РФ, вооружение уже отправилось к подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Наш холдинг „Высокоточные комплексы“ передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — сообщил «Ростех» в своем telegram-канале. Там отметили, что ПП обладают большой «выносливостью». Образец во время испытания смог выдержать отстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность.

Дальность поражения из ПП-2000 — до 200 метров. У модели есть полная управляемость автоматического огня и хорошая эргономика.

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Партия «выносливых» пистолетов-пулеметов (ПП) была передана «Ростехом» для Минобороны РФ, вооружение уже отправилось к подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Наш холдинг „Высокоточные комплексы“ передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — сообщил «Ростех» в своем telegram-канале. Там отметили, что ПП обладают большой «выносливостью». Образец во время испытания смог выдержать отстрел более 400 патронов подряд, сохранив боеспособность. Дальность поражения из ПП-2000 — до 200 метров. У модели есть полная управляемость автоматического огня и хорошая эргономика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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