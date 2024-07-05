Организаторов незаконной миграции лишат имущества

Госдума рассмотрит конфискацию имущества за организацию незаконной миграции
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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, строительные материалы, строители в касках, рабочие
Авторы законопроекта предлагают изымать имущество организаторов нелегальной миграции Фото:

Депутаты подготовили и внесли законопроект о конфискации имущества, приобретенного в ходе незаконного завоза легализации мигрантов. Авторами инициативы стали более полусотни народных избранников и сенаторов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Петр Толстой.

«Сегодня в Думу внесен законопроект о распространении конфискации имущества на преступления, совершенные по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — говорится в посте telegram-канала представителя законодательной власти. Отмечается, что проблема с нелегальными переселенцами привела к необходимости ужесточить наказание организаторам ввоза мигрантов на территорию России.

Также депутат подчеркнул, что абсолютное большинство организаторов каналов нелегальной миграции делают это из корыстных побуждений, за деньги. Он также отметил, что инициатива позволит лишать преступников полученного в ходе незаконного завоза иностранных граждан имущества. В перспективе, сообщает Петр Толстой, нововведение в закон позволит поставить крест на нелегальном бизнесе.

Ранее, после принятия очередного законопроекта, направленного против нелегальной миграции, эксперт по миграционной повестке Андрей Кладов рассказал о безрезультативности инициатив депутатов. По его словам, высылка незаконно находящихся на территории России иностранных граждан — это борьба с последствиями проблемы, а не ее причинами.

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Депутаты подготовили и внесли законопроект о конфискации имущества, приобретенного в ходе незаконного завоза легализации мигрантов. Авторами инициативы стали более полусотни народных избранников и сенаторов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Петр Толстой. «Сегодня в Думу внесен законопроект о распространении конфискации имущества на преступления, совершенные по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — говорится в посте telegram-канала представителя законодательной власти. Отмечается, что проблема с нелегальными переселенцами привела к необходимости ужесточить наказание организаторам ввоза мигрантов на территорию России. Также депутат подчеркнул, что абсолютное большинство организаторов каналов нелегальной миграции делают это из корыстных побуждений, за деньги. Он также отметил, что инициатива позволит лишать преступников полученного в ходе незаконного завоза иностранных граждан имущества. В перспективе, сообщает Петр Толстой, нововведение в закон позволит поставить крест на нелегальном бизнесе. Ранее, после принятия очередного законопроекта, направленного против нелегальной миграции, эксперт по миграционной повестке Андрей Кладов рассказал о безрезультативности инициатив депутатов. По его словам, высылка незаконно находящихся на территории России иностранных граждан — это борьба с последствиями проблемы, а не ее причинами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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