На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Краснодарском крае. Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом заявили в оперштабе края. Уточняется, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.
«После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — передает оперштаб в telegram-канале. Также уточняется, что зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.
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