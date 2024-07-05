На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки ВСУ

06 июля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Краснодарском крае. Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом заявили в оперштабе края. Уточняется, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. «После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — передает оперштаб в telegram-канале. Также уточняется, что зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Краснодарском крае. Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом заявили в оперштабе края. Уточняется, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. «После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — передает оперштаб в telegram-канале. Также уточняется, что зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.