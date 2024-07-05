05 июля 2024

На нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Краснодарском крае. Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом заявили в оперштабе края. Уточняется, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.

«После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — передает оперштаб в telegram-канале. Также уточняется, что зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Краснодарском крае. Под обстрел попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Об этом заявили в оперштабе края. Уточняется, что после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. «После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом», — передает оперштаб в telegram-канале. Также уточняется, что зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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