Что съесть, чтобы похудеть: диетолог назвал пять лучших продуктов для снижения веса

Овощи с высоким содержанием клетчатки уменьшают воспаление в организме и полезны для похудения. Желающим снизить вес стоит каждое утро съедать пять лучших овощей, в том числе брокколи, морковь, батат, говорит американский диетолог Пол Дейдон.
«В стремлении к здоровому образу жизни важность правильного питания трудно переоценить. Польза клетчатки выходит далеко за рамки простого чувства сытости. Пять овощах, богатых клетчаткой, которые нужно есть утром, чтобы уменьшить воспаление и похудеть — это брокколи, брюссельская капуста, морковь, шпинат, и сладкий картофель», — рассказал Дейтон в интервью изданию
Пять овощей для здорового похудения:
- Брокколи. Содержит клетчатку, также овощ богат антиоксидантами и фитонутриентами, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают бороться с окислительным стрессом в организме. Брокколи улучшает пищеварение и регулирует уровень сахара в крови. Утром ее можно добавлять в омлеты, яичницу или есть как гарнир.
- Брюссельская капуста. Также богата пищевыми волокнами, витаминами, укрепляет пищеварительную систему и положительно влияет на уровень сахара в крови. Ее противовоспалительные свойства борются с воспалительным процессом в организме и улучшают самочувствие. Брюссельскую капусту на завтрак можно обжарить вместе с яйцами, добавить в омлет или смешать с зеленым коктейлем. Такой завтрак способствует снижению веса с самого начала дня.
- Морковь. Известная ярким цветом и хрустящей текстурой. Содержащийся в ней бета-каротин и пищевые волокна благотворно влияют на пищеварительную систему. Тертую морковь можно добавить в йогуртовом парфе. Также смешать ее со смузи или попробовать в составе овощного омлета.
- Шпинат. Его состав богат витаминами, минералами, антиоксидантами. При этом, в шпинате очень мало калорий. На завтрак листовую зелень можно обжарить и добавить в омлет, либо добавить в зеленый сок или смузи.
- Батат. Содержащиеся растворимые и нерастворимые волокна имеют важное значение в контроле аппетита, снижают резистентность к инсулину. Батат полезен для тех, кто хочет улучшить свой обмен веществ. На завтрак сладкий запеченный картофель можно добавить в буррито, в смузи с бананом и миндальным молоком или в окрошку.
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