Убирался в зоопарке, снимался в порно и получил Оскар: Сильвестру Сталонне 78 лет

Сельвестру Сталонне исполнилось 78 лет

06 июля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Актер Сильвестр Сталлоне, один из самых узнаваемых актеров Голливуда, сегодня празднует день рождения — ему исполнилось 78 лет. Он участвовал в съемках более 50 фильмов, однако путь к славе был тернист. Перед кинокарьерой актер зарабатывал на кулачных боях, работал вышибалой в ночном клубе, убирал клетки для львов в зоопарке и даже снимался в фильмах для взрослых. Чем известен Сталонее — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Путь к актерству Выход прорывного фильма «Рокки» Худший актер XX века Новый виток в карьере Личная жизнь и вклад в общество Родившийся 6 июля 1946 года в Нью-Йорке, Сильвестр имел не самое легкое детство. При рождении он получил травму — акушеры пережали ему лицевой нерв, из-за чего левая половина лица осталась парализованной на всю жизнь, приведя к нарушению речи. Позже этот недостаток он смог превратить в свою фишку. Однако в детстве из-за дефекта над ним издевались сверстники. Будущий актер не давал себя в обиду. Сталлоне сменил несколько школ и уже в подростковом возрасте начал активно заниматься спортом, что помогло ему укрепить как физическое, так и психологическое состояние. Родители Сталлоне не имели никакого отношения к кинематографу. Его отец Фрэнк был иммигрантом из Сицилии, а в США зарабатывал парикмахерским трудом. Мать же сменила множество профессий: от парикмахера и астролога, до танцовщицы и артистки цирка. Вернуться к навигатору После школы, которую он окончил с трудом, Сталлоне продолжил образование в Американском колледже в Швейцарии, где он работал спортивным инструктором. Затем он поступил на драматический факультет Университета Майами, где начал писать сценарии. Однако вскоре он бросил учебу и вернулся в Нью-Йорк, чтобы начать актерскую карьеру. Однако денег на все задумки не хватало. Поэтому Сталлоне между кастингами подрабатывал вышибалой в ночном клубе, билетером в кинотеатре, уборщиком в зоопарке. Также он успел сняться в двух фильмах для взрослых. Позднее он объяснил, что ему крайне были нужны деньги. Вернуться к навигатору Первым значимым фильмом в карьере Сталлоне стала комедийная мелодрама «Лорды Флэтбуша» (1974). Однако настоящим прорывом стал фильм «Рокки» (1976), сценарий к которому он написал всего за несколько дней после просмотра боксерского поединка. Фильм получил три «Оскара» и сделал Сталлоне звездой. Сценарий для кинокартины написал сам Сталлоне. Он вдохновился боксерским поединком между Мохаммедом Али и Чаком Вепнером. Большинство ожидало, что Али легко одержит победу, однако события развивались неожиданно. В одном из раундов Али поскользнулся и упал, вызвав шок среди зрителей. Только в последнем раунде Али смог завоевать преимущество. Этот бой вдохновил Сталлоне на создание сюжета, и после матча он приступил к написанию сценария. Так зародилась идея фильма «Рокки». Для продвижения фильма был придуман слух, что изначально главную роль должен был исполнить известный актер, но Сталлоне настаивал на том, чтобы сыграть сам, и согласился отдать сценарий студии только при этом условии. На деле это была тщательно продуманная рекламная кампания, которая оказалась чрезвычайно успешной. После «Рокки» актер написал сценарий для фильма «Рэмбо». Произведение также стало крайне популярным, даже в СССР, а имя главного героя стало нарицательным. Вернуться к навигатору В 1990-х карьера Сталлоне пошла на спад. Почти все фильмы были проходными. Тогда аудитории не понравились ныне легендарные картины «Скалолаз» и «Разрушитель». После блокбастера «Дети шпионов 3: Игра окончена» прибыльных фильмов долгое время больше не выходило. Сам актер стал рекордсменом по номинации на антипремию «Золотая малина». Она вручается худшим актерам. Позже сами организаторы награды назвали актера худшим в 1980-х, а затем и всего XX века. Вернуться к навигатору Дела стали лучше, когда Сталлоне вернулся к двум своим любимым франшизам, снявшись В «Рокки Бальоа» и «Рэмбо 5». Они стали популярнее предыдущих картин. Настоящий прорыв случился в 2010 году, когда вышли «Неудержимые». Сталлоне задумал создать фильм, который объединил бы на экране всех известных актеров боевиков прошлых лет. Он не только написал сценарий и исполнил главную роль, но и взял на себя режиссуру проекта. Съемочный процесс оказался крайне тяжелым для Сталлоне: во время одной из боевых сцен с персонажем Пейном, которого играл Стив Остин, актер получил серьезную травму шеи. Этот инцидент серьезно повлиял на режиссера, заставив его пересмотреть свои приоритеты и поставить семью на первое место. В фильме также снялись актеры Джейнсон Стэтхэм, Джадет Ли. А в продолжении картины — Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис и Брюс Уиллис. Третья часть «Неудержимых» привлекла внимание Антонио Бандереса, который снялся в картине. Сам Сталонне говорит, что не собирается останавливаться на достигнутом, пларинуя снять еще несколько фильмов. Вернуться к навигатору Сталлоне был женат несколько раз, у него пять детей. В настоящий момент он женат на бывшей модели Дженнифер Флавин. Также актер активно участвует в благотворительной деятельности, помогая ветеранам военных действий. В 2005 году он основал мужской журнал «Sly», а также запустил линию одежды и парфюмерии. Вернуться к навигатору