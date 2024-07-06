Более 70 тысяч человек остались без света в Дагестане. Видео

06 июля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Специалисты работают над устранением последствий аварии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане оказались без электроэнергии из-за замыкания силового трансформатора. Сведения об этом предоставила пресс-служба мэрии города. «Произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего трансформатор вышел из строя», — уточняет пресс-служба мэрии. Информацию передают РИА Новости. Из-за аварии также отключились трансформаторы мощностью 16 и 25 МВА. Отключение электричества затронуло не только Хасавюрт, но и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов. Специалисты работают над устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане оказались без электроэнергии из-за замыкания силового трансформатора. Сведения об этом предоставила пресс-служба мэрии города. «Произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего трансформатор вышел из строя», — уточняет пресс-служба мэрии. Информацию передают РИА Новости. Из-за аварии также отключились трансформаторы мощностью 16 и 25 МВА. Отключение электричества затронуло не только Хасавюрт, но и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов. Специалисты работают над устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения.