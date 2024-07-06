Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане оказались без электроэнергии из-за замыкания силового трансформатора. Сведения об этом предоставила пресс-служба мэрии города.
«Произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего трансформатор вышел из строя», — уточняет пресс-служба мэрии. Информацию передают РИА Новости. Из-за аварии также отключились трансформаторы мощностью 16 и 25 МВА. Отключение электричества затронуло не только Хасавюрт, но и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов. Специалисты работают над устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения.
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