06 июля 2024

Более 70 тысяч человек остались без света в Дагестане. Видео

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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество
Специалисты работают над устранением последствий аварии Фото:

Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане оказались без электроэнергии из-за замыкания силового трансформатора. Сведения об этом предоставила пресс-служба мэрии города.

«Произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего трансформатор вышел из строя», — уточняет пресс-служба мэрии. Информацию передают РИА Новости. Из-за аварии также отключились трансформаторы мощностью 16 и 25 МВА. Отключение электричества затронуло не только Хасавюрт, но и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов. Специалисты работают над устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения.

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Более 70 тысяч жителей Хасавюрта в Дагестане оказались без электроэнергии из-за замыкания силового трансформатора. Сведения об этом предоставила пресс-служба мэрии города. «Произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, в результате чего трансформатор вышел из строя», — уточняет пресс-служба мэрии. Информацию передают РИА Новости. Из-за аварии также отключились трансформаторы мощностью 16 и 25 МВА. Отключение электричества затронуло не только Хасавюрт, но и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов. Специалисты работают над устранением последствий аварии и восстановлением электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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