ВСУ атаковали четыре региона России

ПВО уничтожила и перехватила пять украинских беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов в ночное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по одному беспилотнику было уничтожено над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
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