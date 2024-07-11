ВСУ атаковали четыре региона России

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ПВО уничтожила и перехватила пять украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов в ночное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по одному беспилотнику было уничтожено над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

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Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов в ночное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по одному беспилотнику было уничтожено над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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