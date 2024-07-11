ВСУ атаковали четыре региона России

11 июля 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

ПВО уничтожила и перехватила пять украинских беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов в ночное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по одному беспилотнику было уничтожено над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями четырех регионов в ночное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по одному беспилотнику было уничтожено над Тамбовской, Тульской и Московской областями.