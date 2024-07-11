Пилот миасской команды в Монголии досрочно завершил ралли «Шелковый путь»

Пилот грузового автомобиля «Урал» из Миасса (Челябинская область) Алексей Попов в ходе многодневного ралли «Шелковый путь» получил травму и не сможет продолжать гонку. Об этом 11 июля сообщил tеlеgram-канал команды «URAL MOTORSPORT».
«Экипаж Алексея Попова через три километра после старта очередного этапа гонки влетел в яму, серьезные повреждения машины. У Алексея сильные боли в спине после удара. Решение врачей — компрессионный перелом второго позвонка. Два месяца постельного режима», — сообщили в команде.
В ралли участвуют два грузовика «Урал». Второй экипаж, пилотом которого является Юрий Найман, продолжает гонку.
Ралли «Шелковый путь» стартовало 5 июля в Томске. Финиш состоится 15 июля в Китае. Длина маршрута — 5500 километров. Сейчас гонка проходит по территории Монголии.
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