11 июля 2024

Пилот миасской команды в Монголии досрочно завершил ралли «Шелковый путь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раллийные грузовики завода "Урал" стартовали в гонке "Шелковый путь" 5 июля
Раллийные грузовики завода "Урал" стартовали в гонке "Шелковый путь" 5 июля Фото:

Пилот грузового автомобиля «Урал» из Миасса (Челябинская область) Алексей Попов в ходе многодневного ралли «Шелковый путь» получил травму и не сможет продолжать гонку. Об этом 11 июля сообщил tеlеgram-канал команды «URAL MOTORSPORT».

«Экипаж Алексея Попова через три километра после старта очередного этапа гонки влетел в яму, серьезные повреждения машины. У Алексея сильные боли в спине после удара. Решение врачей — компрессионный перелом второго позвонка. Два месяца постельного режима», — сообщили в команде.

В ралли участвуют два грузовика «Урал». Второй экипаж, пилотом которого является Юрий Найман, продолжает гонку.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 5 июля в Томске. Финиш состоится 15 июля в Китае. Длина маршрута — 5500 километров. Сейчас гонка проходит по территории Монголии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилот грузового автомобиля «Урал» из Миасса (Челябинская область) Алексей Попов в ходе многодневного ралли «Шелковый путь» получил травму и не сможет продолжать гонку. Об этом 11 июля сообщил tеlеgram-канал команды «URAL MOTORSPORT». «Экипаж Алексея Попова через три километра после старта очередного этапа гонки влетел в яму, серьезные повреждения машины. У Алексея сильные боли в спине после удара. Решение врачей — компрессионный перелом второго позвонка. Два месяца постельного режима», — сообщили в команде. В ралли участвуют два грузовика «Урал». Второй экипаж, пилотом которого является Юрий Найман, продолжает гонку. Ралли «Шелковый путь» стартовало 5 июля в Томске. Финиш состоится 15 июля в Китае. Длина маршрута — 5500 километров. Сейчас гонка проходит по территории Монголии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...