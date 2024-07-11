11 июля 2024

Турецкое агентство показало уничтоженный в Нью-Йорке танк

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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, всу, т-64,  stock
В Нью-Йорке ВС РФ уничтожили танк ВСУ Т-64 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ уничтожили танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi, приводя соответствующие фото.

«Он [город] подвергается обстрелам с тех пор, как российская армия начала закручивать гайки на линии фронта в украинском городе Нью-Йорк», — пишет турецкое агентство, говоря о ситуации в населенном пункте.

Ранее военкоры Русской Весны сообщили, что ВС РФ продвинулись в центральной части Нью-Йорка в ДНР. Они взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров.

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В украинском населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ уничтожили танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi, приводя соответствующие фото. «Он [город] подвергается обстрелам с тех пор, как российская армия начала закручивать гайки на линии фронта в украинском городе Нью-Йорк», — пишет турецкое агентство, говоря о ситуации в населенном пункте. Ранее военкоры Русской Весны сообщили, что ВС РФ продвинулись в центральной части Нью-Йорка в ДНР. Они взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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