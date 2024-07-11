В Нью-Йорке ВС РФ уничтожили танк ВСУ Т-64 (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В украинском населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ уничтожили танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi, приводя соответствующие фото.
«Он [город] подвергается обстрелам с тех пор, как российская армия начала закручивать гайки на линии фронта в украинском городе Нью-Йорк», — пишет турецкое
Ранее военкоры Русской Весны сообщили, что ВС РФ продвинулись в центральной части Нью-Йорка в ДНР. Они взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров.
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