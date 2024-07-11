Турецкое агентство показало уничтоженный в Нью-Йорке танк

11 июля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Нью-Йорке ВС РФ уничтожили танк ВСУ Т-64 (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ уничтожили танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi, приводя соответствующие фото. «Он [город] подвергается обстрелам с тех пор, как российская армия начала закручивать гайки на линии фронта в украинском городе Нью-Йорк», — пишет турецкое агентство , говоря о ситуации в населенном пункте. Ранее военкоры Русской Весны сообщили, что ВС РФ продвинулись в центральной части Нью-Йорка в ДНР. Они взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров. Фото: telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие» https://t.me/warhistoryalconafter/173445 Фото: telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие» https://t.me/warhistoryalconafter/173445 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В украинском населенном пункте Нью-Йорк ВС РФ уничтожили танк Т-64 ВСУ. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi, приводя соответствующие фото. «Он [город] подвергается обстрелам с тех пор, как российская армия начала закручивать гайки на линии фронта в украинском городе Нью-Йорк», — пишет турецкое агентство, говоря о ситуации в населенном пункте. Ранее военкоры Русской Весны сообщили, что ВС РФ продвинулись в центральной части Нью-Йорка в ДНР. Они взяли под контроль три улицы на участке шириной до 700 метров.