Илон Маск заявил, что Еврокомиссия пыталась ввести в Twitter тайную цензуру

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск обвинил Еврокомиссию в попытке договориться о введении скрытой цензуры на платформе. По его словам, ЕК предложила соцсети заключить «незаконную секретную сделку».
«Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку. Если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X.
Предполагаемое предложение ЕК последовало после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон пригрозил соцсети X штрафными санкциями. Еврокомиссия выразила опасения относительно того, что платформа может вводить пользователей в заблуждение и нарушать принятые в ЕС нормы регулирования контента.
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