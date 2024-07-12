12 июля 2024

Илон Маск заявил, что Еврокомиссия пыталась ввести в Twitter тайную цензуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск отказался вводить тайную цензуру в своей соцсети
Илон Маск отказался вводить тайную цензуру в своей соцсети Фото:

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск обвинил Еврокомиссию в попытке договориться о введении скрытой цензуры на платформе. По его словам, ЕК предложила соцсети заключить «незаконную секретную сделку».

«Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку. Если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X.

Предполагаемое предложение ЕК последовало после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон пригрозил соцсети X штрафными санкциями. Еврокомиссия выразила опасения относительно того, что платформа может вводить пользователей в заблуждение и нарушать принятые в ЕС нормы регулирования контента.

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Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск обвинил Еврокомиссию в попытке договориться о введении скрытой цензуры на платформе. По его словам, ЕК предложила соцсети заключить «незаконную секретную сделку». «Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку. Если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали», — написал Илон Маск в своем аккаунте в X. Предполагаемое предложение ЕК последовало после того, как еврокомиссар Тьерри Бретон пригрозил соцсети X штрафными санкциями. Еврокомиссия выразила опасения относительно того, что платформа может вводить пользователей в заблуждение и нарушать принятые в ЕС нормы регулирования контента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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