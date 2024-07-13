Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Пока это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сообщил Сикорский, передает телеканал BBC. «Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности», — добавил он, отметив, что Украина не против, чтобы Польша сбивала ракеты над ее территорией.
В Варшаве 9 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между странами. Этот документ предусматривает их долгосрочное военное сотрудничество.
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