Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Зеленский просит у Польши помощи Фото:

Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Пока это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сообщил Сикорский, передает телеканал BBC. «Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности», — добавил он, отметив, что Украина не против, чтобы Польша сбивала ракеты над ее территорией.

В Варшаве 9 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между странами. Этот документ предусматривает их долгосрочное военное сотрудничество.

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Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Пока это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сообщил Сикорский, передает телеканал BBC. «Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности», — добавил он, отметив, что Украина не против, чтобы Польша сбивала ракеты над ее территорией. В Варшаве 9 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между странами. Этот документ предусматривает их долгосрочное военное сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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