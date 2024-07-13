Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

13 июля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Зеленский просит у Польши помощи Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Пока это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сообщил Сикорский, передает телеканал BBC. «Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности», — добавил он, отметив, что Украина не против, чтобы Польша сбивала ракеты над ее территорией. В Варшаве 9 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между странами. Этот документ предусматривает их долгосрочное военное сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Пока это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сообщил Сикорский, передает телеканал BBC. «Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать ракеты только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности», — добавил он, отметив, что Украина не против, чтобы Польша сбивала ракеты над ее территорией. В Варшаве 9 июля премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между странами. Этот документ предусматривает их долгосрочное военное сотрудничество.