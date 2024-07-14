Число эвакуированных с баз отдыха в районе Дюрсо выросло до 500 человек

15 июля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

На баз отдыха в хуторе Дюрсо эвакуировали людей из-за пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — говорится в сообщении. Такое решение принято по итогам заседания, созданного губернатором. Там уточнили, что по состоянию на 23:00 (мск), охвачено 62 гектара. Борьба с ним продолжается. На оперштабе детально разобрали сложившуюся ситуацию. Там уточнили, что в настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха. Среди них — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — говорится в сообщении. Такое решение принято по итогам заседания, созданного губернатором. Там уточнили, что по состоянию на 23:00 (мск), охвачено 62 гектара. Борьба с ним продолжается. На оперштабе детально разобрали сложившуюся ситуацию. Там уточнили, что в настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха. Среди них — «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно.