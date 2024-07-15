Politico: новый вице-президент Трампа является катастрофой для Украины

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс — «катастрофа» для Украины, а его возможное назначение в вице-президенты США подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая. Такое мнение выразил один из высокопоставленных чиновников ЕС.
«Назначение Вэнса стало „катастрофой“ для Украины. Если он станет вице-президентом, Вэнс, вероятно, подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая», — пишет Politico, ссылаясь на свой источник.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своего вице-президента, который вступит в должность, если он выиграет на выборах. Американский лидер считает, что Джей-Ди Вэнс более всех остальных достоин занять этот пост.
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