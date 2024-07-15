15 июля 2024

Politico: новый вице-президент Трампа является катастрофой для Украины

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Вэнс подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая, считает чиновник ЕС
Вэнс подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая, считает чиновник ЕС Фото:

Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс — «катастрофа» для Украины, а его возможное назначение в вице-президенты США подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая. Такое мнение выразил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

«Назначение Вэнса стало „катастрофой“ для Украины. Если он станет вице-президентом, Вэнс, вероятно, подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая», — пишет Politico, ссылаясь на свой источник.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своего вице-президента, который вступит в должность, если он выиграет на выборах. Американский лидер считает, что Джей-Ди Вэнс более всех остальных достоин занять этот пост.

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Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс — «катастрофа» для Украины, а его возможное назначение в вице-президенты США подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая. Такое мнение выразил один из высокопоставленных чиновников ЕС. «Назначение Вэнса стало „катастрофой“ для Украины. Если он станет вице-президентом, Вэнс, вероятно, подтолкнет Европу занять более жесткую позицию в отношении Китая», — пишет Politico, ссылаясь на свой источник. Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своего вице-президента, который вступит в должность, если он выиграет на выборах. Американский лидер считает, что Джей-Ди Вэнс более всех остальных достоин занять этот пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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