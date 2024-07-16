«Трактор» хочет вернуть хоккеиста Кузнецова из США в Челябинск

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сделал предложение о возвращении из НХЛ игроку «Каролины» Евгению Кузнецову. Об этом 16 июля сообщил СМИ гендиректор «Трактор» Иван Савин.
«Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в „Тракторе“, и готовы создать ему и всей его семье отличные условия, в том числе финансовые. Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе», — заявил Савин агентству «РБ-спорт».
Савин добавил, что для «Трактора» вопрос возвращения Кузнецова очень важен, и для что он общается с Кузнецовым напрямую, поскольку лично знаком с хоккеистом. Ранее в СМИ звучала информация, что после расставания с «Каролиной» Кузнецов может заключить четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга.
Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за «черно-белых» до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде».
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