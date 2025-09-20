«Трактор» в Челябинске проиграл «Спартаку» и прервал свою победную серию

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова прошел очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3. Таким образом, команда не смогла продлить свою серию из трех побед подряд. Об этом передает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.
«Две минуты до конца и у нас удаление. Обидно. Шансы спасти игру минимальные были. Мы боролись до последнего, но все же пропустили в пустые ворота на последних секундах матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу „Спартака“, — заявили в пресс-службе ХК „Трактор“.
В матче против «Трактора» защитник Андрей Миронов дважды поразил ворота челябинцев, внеся значительный вклад в успех своей команды. Кроме того, результативными действиями отличились Герман Рубцов и Даниил Орлов, а Павел Порядин установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота в заключительные минуты. Со стороны челябинского клуба дубль оформил защитник Григорий Дронов, а еще одну шайбу забросил Джордан Гросс.
Ранее в первом домашнем матче сезона ХК «Трактор» выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 3:2. А хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Трактору» в дебютном уральском дерби нового сезона. Также челябинский клуб в пятом матче выездной серии на старте сезона выиграл в овертайме у клуба «Сочи».
