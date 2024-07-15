Легендарный челябинский хоккеист вернется в Россию из США

Легендарный челябинский хоккеист, нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА (Санкт-Петербуржский хоккейный клуб). Информацию об этом узнали журналисты.
«Нападающий Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года», — сообщили журналисты «Чемпионата».
Кузнецов дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» и за 251 игру он набрал 167 очков. Однако на драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» и играл там с сезона-2013/2014. А в последнем сезоне хоккеист перешел в «Каролину Харрикейнз» и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. После решения контрактных вопросов с его нынешним клубом, Кузнецов официально объявит о сделке с СКА.
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