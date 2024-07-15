Легендарный челябинский хоккеист вернется в Россию из США

Хоккеист Кузнецов вернется в Россию ради четырехлетнего контракта с СКА

15 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Хоккеист Евгений Кузнецов официально объявит о контракте с СКА после решения вопросов с нынешним клубом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Легендарный челябинский хоккеист, нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА (Санкт-Петербуржский хоккейный клуб). Информацию об этом узнали журналисты. «Нападающий Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года», — сообщили журналисты «Чемпионата». Кузнецов дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» и за 251 игру он набрал 167 очков. Однако на драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» и играл там с сезона-2013/2014. А в последнем сезоне хоккеист перешел в «Каролину Харрикейнз» и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. После решения контрактных вопросов с его нынешним клубом, Кузнецов официально объявит о сделке с СКА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный челябинский хоккеист, нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА (Санкт-Петербуржский хоккейный клуб). Информацию об этом узнали журналисты. «Нападающий Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года», — сообщили журналисты «Чемпионата». Кузнецов дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» и за 251 игру он набрал 167 очков. Однако на драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» и играл там с сезона-2013/2014. А в последнем сезоне хоккеист перешел в «Каролину Харрикейнз» и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. После решения контрактных вопросов с его нынешним клубом, Кузнецов официально объявит о сделке с СКА.