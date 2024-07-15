Легендарный челябинский хоккеист вернется в Россию из США

Хоккеист Кузнецов вернется в Россию ради четырехлетнего контракта с СКА
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Хоккеист Евгений Кузнецов официально объявит о контракте с СКА после решения вопросов с нынешним клубом Фото:

Легендарный челябинский хоккеист, нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА (Санкт-Петербуржский хоккейный клуб). Информацию об этом узнали журналисты.

«Нападающий Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года», — сообщили журналисты «Чемпионата».

Кузнецов дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» и за 251 игру он набрал 167 очков. Однако на драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» и играл там с сезона-2013/2014. А в последнем сезоне хоккеист перешел в «Каролину Харрикейнз» и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. После решения контрактных вопросов с его нынешним клубом, Кузнецов официально объявит о сделке с СКА.

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Легендарный челябинский хоккеист, нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА (Санкт-Петербуржский хоккейный клуб). Информацию об этом узнали журналисты. «Нападающий Евгений Кузнецов вернется в Россию и подпишет контракт со СКА. Срок соглашения — четыре года», — сообщили журналисты «Чемпионата». Кузнецов дебютировал в КХЛ в команде «Трактор» и за 251 игру он набрал 167 очков. Однако на драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Вашингтон Кэпиталз» и играл там с сезона-2013/2014. А в последнем сезоне хоккеист перешел в «Каролину Харрикейнз» и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. После решения контрактных вопросов с его нынешним клубом, Кузнецов официально объявит о сделке с СКА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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