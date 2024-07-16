Три екатеринбурженки стали участницами конкурса «Мисс Офис-2024»

Финал конкурса пройдет в августе в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего же в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена, рассказали URA.RU организаторы.

«Участницы стремились покорить жюри самыми разными способами. Помимо визитки, где девушки презентовали себя и свою организацию, на кастинге был предусмотрен творческий этап, в ходе которого конкурсантки демонстрировали свои увлечения и таланты», — пояснили в пресс-службе.

В полуфинал в итоге вышло три девушки. Это инженер-проектировщик автомобильных дорог из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова, ведущий экономист из «Швабе-Урал» Алена Арефьева и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко. Следующим этапом станет интернет-голосование, где выберут 30 претенденток — они поедут на финал в Москву в августе. Победительница получит 3 млн рублей.

«Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют сотрудницы из российских и зарубежных компаний. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины.