Три екатеринбурженки участвуют в международном конкурсе красоты. Фото

Три екатеринбурженки стали участницами конкурса «Мисс Офис-2024»
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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Финал конкурса пройдет в августе в Москве Фото:

Три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего же в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена, рассказали URA.RU организаторы.

«Участницы стремились покорить жюри самыми разными способами. Помимо визитки, где девушки презентовали себя и свою организацию, на кастинге был предусмотрен творческий этап, в ходе которого конкурсантки демонстрировали свои увлечения и таланты», — пояснили в пресс-службе.

В полуфинал в итоге вышло три девушки. Это инженер-проектировщик автомобильных дорог из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова, ведущий экономист из «Швабе-Урал» Алена Арефьева и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко. Следующим этапом станет интернет-голосование, где выберут 30 претенденток — они поедут на финал в Москву в августе. Победительница получит 3 млн рублей.

«Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют сотрудницы из российских и зарубежных компаний. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины.

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Три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего же в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена, рассказали URA.RU организаторы. «Участницы стремились покорить жюри самыми разными способами. Помимо визитки, где девушки презентовали себя и свою организацию, на кастинге был предусмотрен творческий этап, в ходе которого конкурсантки демонстрировали свои увлечения и таланты», — пояснили в пресс-службе. В полуфинал в итоге вышло три девушки. Это инженер-проектировщик автомобильных дорог из «ПроектУрал.ру» Юлия Баязитова, ведущий экономист из «Швабе-Урал» Алена Арефьева и помощник руководителя в «Урал-Строй» Лариса Антоненко. Следующим этапом станет интернет-голосование, где выберут 30 претенденток — они поедут на финал в Москву в августе. Победительница получит 3 млн рублей. «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют сотрудницы из российских и зарубежных компаний. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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