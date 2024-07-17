Глава ВОЗ допустил начало новой пандемии

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Глава ВОЗ предупредил о росте случаев заболевания птичьим гриппом
Глава ВОЗ предупредил о росте случаев заболевания птичьим гриппом Фото:

Мир стоит на пороге новой пандемии, которая может начаться в любой момент. Такое предупреждение сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе своего выступления в Женеве.

«Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», — подчеркнул Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

На пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ также призвал все страны усилить наблюдение за птичьим гриппом, обратив внимание на рост случаев заболевания. Он напомнил и о необходимости вакцинации от коронавируса не реже раза в год.

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Мир стоит на пороге новой пандемии, которая может начаться в любой момент. Такое предупреждение сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе своего выступления в Женеве. «Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», — подчеркнул Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС. На пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ также призвал все страны усилить наблюдение за птичьим гриппом, обратив внимание на рост случаев заболевания. Он напомнил и о необходимости вакцинации от коронавируса не реже раза в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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