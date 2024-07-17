Электроснабжение на юге России восстановлено. Об этом сообщили представители Минэнерго РФ. Отмечается, что регион был отключен от подачи электроэнергии в рамках графика временного отключения потребления (ГВО).
«Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключенным в рамках ГВО, подано напряжение», — сообщили представители ведомства в официальном telegram-канале. Там так же отметили, что Минэнерго продолжает отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, где фиксируются аномально высокие температуры.
Ранее сообщалось, что на Юге России несколько миллионов людей осталось без электричества. Без света оказались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и других населенных пунктов.
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