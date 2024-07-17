Минэнерго РФ: электроснабжение потребителей на юге России восстановлено

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Российские войска захватили позиции ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»
Российские войска захватили позиции ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» Фото:

Электроснабжение на юге России восстановлено. Об этом сообщили представители Минэнерго РФ. Отмечается, что регион был отключен от подачи электроэнергии в рамках графика временного отключения потребления (ГВО).

«Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключенным в рамках ГВО, подано напряжение», — сообщили представители ведомства в официальном telegram-канале. Там так же отметили, что Минэнерго продолжает отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, где фиксируются аномально высокие температуры.

Ранее сообщалось, что на Юге России несколько миллионов людей осталось без электричества. Без света оказались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и других населенных пунктов.

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Электроснабжение на юге России восстановлено. Об этом сообщили представители Минэнерго РФ. Отмечается, что регион был отключен от подачи электроэнергии в рамках графика временного отключения потребления (ГВО). «Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключенным в рамках ГВО, подано напряжение», — сообщили представители ведомства в официальном telegram-канале. Там так же отметили, что Минэнерго продолжает отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, где фиксируются аномально высокие температуры. Ранее сообщалось, что на Юге России несколько миллионов людей осталось без электричества. Без света оказались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и других населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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