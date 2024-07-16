Mash: миллионы людей на Юге России остались без света

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Ростовская АЭС. stock
«Крымэнерго» предупреждал об отключении электричества в разных частях региона Фото:

Несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Электричество отключили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавир, Новороссийске, Севастополе, Крыму и в других населенных пунктах», — рассказали в Mash. По их словам, причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ.

До окончания восстановительных работ на станции ввели временные ограничения: потребление энергии было снижено на 1,5 гигаватта. За процессом следит Министерство энергетики.

Об отключениях также ранее предупреждала пресс-служба «Крымэнерго». По ее информации, сбои с электричеством в разных частях Крыма связаны с перегрузкой сетей.

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Несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Электричество отключили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавир, Новороссийске, Севастополе, Крыму и в других населенных пунктах», — рассказали в Mash. По их словам, причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ. До окончания восстановительных работ на станции ввели временные ограничения: потребление энергии было снижено на 1,5 гигаватта. За процессом следит Министерство энергетики. Об отключениях также ранее предупреждала пресс-служба «Крымэнерго». По ее информации, сбои с электричеством в разных частях Крыма связаны с перегрузкой сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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