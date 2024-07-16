Mash: миллионы людей на Юге России остались без света

Несколько миллионов человек, проживающих на Юге России, остались без электричества. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Электричество отключили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавир, Новороссийске, Севастополе, Крыму и в других населенных пунктах», — рассказали в Mash. По их словам, причиной стал сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, питающей весь Южный федеральный округ.
До окончания восстановительных работ на станции ввели временные ограничения: потребление энергии было снижено на 1,5 гигаватта. За процессом следит Министерство энергетики.
Об отключениях также ранее предупреждала пресс-служба «Крымэнерго». По ее информации, сбои с электричеством в разных частях Крыма связаны с перегрузкой сетей.
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