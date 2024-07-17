Генерал Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Виновные будут найдены, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Ранее в telegram-канале украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) было размещено видео расстрела российского военнослужащего. Следственный комитет России уже занимается расследованием этого инцидента для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)».

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Украинские военные, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в telegram-канале украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) было размещено видео расстрела российского военнослужащего. Следственный комитет России уже занимается расследованием этого инцидента для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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