Генерал Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного

17 июля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Виновные будут найдены, заявил Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в telegram-канале украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) было размещено видео расстрела российского военнослужащего. Следственный комитет России уже занимается расследованием этого инцидента для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные, расстрелявшие безоружного российского военнослужащего, будут найдены и наказаны. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — сказал Алаудинов в эфире Первого канала. Ранее в telegram-канале украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) было размещено видео расстрела российского военнослужащего. Следственный комитет России уже занимается расследованием этого инцидента для установления всех обстоятельств и причастных лиц. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)».